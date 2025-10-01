    Campeones Cup

    Horario y dónde ver LA Galaxy vs. Toluca partido de Campeones Cup 2025

    Los Diablos Rojos buscan un nuevo título para sus vitrinas cuando se midan al campeón de la MLS.

    Por:
    Antonio Quiroga.
    La Campeones Cup 2025 tendrá el LA Galaxy vs. Toluca como el partido en donde ambos clubes buscará obtener un título más para sus vitrinas.

    En el caso de los Diablos Rojos, los de Antonio Mohamed van por el triplete tras haber sido campeones del pasado Clausura 2025 de Liga MX, así como del Campeón de Campeones 2025, ambos en contra del América.

    LA Galaxy, por su parte, se coronó en la MLS 2024 sobre New York Red Bulls, que le dio la oportunidad de poder estar en este encuentro en el Dignity Health Sports Park, en Carson, California.

    El LA Galaxy vs. Toluca se jugará en California, curiosamente en la misma sede donde los Diablos Rojos vencieron en julio pasado al América en el Campeón de Campeones 2025.

    El cuadro de la MLS prácticamente será local en este compromiso al jugar en el estadio donde habitualmente funge como local cada vez que tiene partido en la liga de Estados Unidos.

    • Fecha: el juego es este miércoles 1 de octubre en California, Estados Unidos
    • Horario: el partido comenzará en punto de las 8:30 pm del CT de México, a las 10:30 ET en los Estados Unidos.
    • Dónde ver: el encuentro lo puedes ver en Canal 9 y TUDN para México, mientras que en la Unión Americana a través de Apple TV.

