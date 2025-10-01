Video ¡A por el triplete! Cómo ver LA Galaxy vs Toluca en la Campeones Cup 2025

La Campeones Cup 2025 tendrá el LA Galaxy vs. Toluca como el partido en donde ambos clubes buscará obtener un título más para sus vitrinas.

En el caso de los Diablos Rojos, los de Antonio Mohamed van por el triplete tras haber sido campeones del pasado Clausura 2025 de Liga MX, así como del Campeón de Campeones 2025, ambos en contra del América.

LA Galaxy, por su parte, se coronó en la MLS 2024 sobre New York Red Bulls, que le dio la oportunidad de poder estar en este encuentro en el Dignity Health Sports Park, en Carson, California.

LA GALAXY VS. TOLUCA: HORARIO Y DÓNDE VER LA CAMPEONES CUP 2025



El LA Galaxy vs. Toluca se jugará en California, curiosamente en la misma sede donde los Diablos Rojos vencieron en julio pasado al América en el Campeón de Campeones 2025.

El cuadro de la MLS prácticamente será local en este compromiso al jugar en el estadio donde habitualmente funge como local cada vez que tiene partido en la liga de Estados Unidos.