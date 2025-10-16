    Cruz Azul

    Brayan Angulo, ez de Cruz Azul, sufre herida de bala en atentado en plena calle

    Los hechos ocurrieron en Ecuador en la localidad de Manabí, donde se encuentra estable al momento.

    Por:
    Antonio Quiroga.
    Video Exjugador de Cruz azul es víctima de ataque armado en plena calle

    Brayan Angulo, quien jugara con Cruz Azul y Tijuana en la Liga MX, sufrió este jueves una herida de bala tras ser víctima de un atentado a plena luz del día.

    Los hechos ocurrieron en la localidad de Manabí en Ecuador, cuando el futbolista se dirigía al entrenamiento de su club, la Liga Deportiva Universitaria de Portoviejo.

    Angulo, quien tuvo un paso de casi cuatro años en el futbol mexicano, es recordado por militar en La Máquina con rendimiento de 57 partidos y 13 goles anotados. El delantero fue campeón de Liga MX y Campeón de Campeones con el cuadro celeste.

    Brayan, criticado en muchas ocasiones por aficionados de La Máquina, se encuentra estable en su casa, esto tras declaraciones de su técnico Raúl Duarte, quien señaló está fuera de peligro.

    El futbolista ecuatoriano fue herido en la pierna, pero en un comunicado del club se detalla que "gracias a la oportuna atención médica y el apoyo de sus compañeros, podemos confirmar que su estado de salud es estable".

    Dos hombres han sido capturados tras el ataque: Marlon G, de 28 años, que posee antecedentes penales, y Stalin C, de 23 años, sin antecedentes registrados.

