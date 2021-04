"Yo creo que, aparte del talento y del trabajo, (el futbolista mexicano) debe tener sobre todo profesionalismo, dedicación. Yo veía a mis compañeros de México, la forma en que entrenan, la forma en que se quejan por todo, cómo trabajan, lo que hacen fuera del campo, desde tus comidas, desde tu descanso, desde todo eso. Acá, en Europa, yo no he visto a ningún jugador quejándose por algo, de algún entrenamiento, de que están cansados".

"Yo no entiendo porqué hay jugadores que se quejan al ir a entrenar; llegan a entrenar y ya se están quejando por cualquier cosa, cuando es a lo único que nos dedicamos. Nos pagan por lo que hacemos, es lo que nos gusta, es nuestro sueño desde niños. En México veo que hay mucha falta de profesionalismo y por eso están las indisciplinas; es lo que te impide dar ese salto a Europa también, yo creo”.

Acerca de lo que ha sido su adaptación, el jugador que ha sido recientemente convocado por Gerardo Martino y aspira a poder estar en los Juegos Olímpicos Tokyo 2020 , comentó que no fue tan fácil como él esperaba.

"Al llegar acá, yo pensé que todo iba a ser igual al futbol mexicano, yo creía que iba a estar fácil llegar y adaptarse, llegar y jugar, pero no; me costó. Vi que el nivel era muy diferente, los entrenamientos, la convivencia dentro del grupo, dentro del vestidor, fuera del campo. todo es muy diferente a lo que viví en México. Acá en Europa no sólo con talento juegas; el trabajo es al doble, te exigen al doble".