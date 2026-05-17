    RSC Anderlecht

    César Huerta, titular con Anderlecht desde su regreso de la lesión

    El jugador mexicano sigue sumando minutos en la búsqueda de un lugar rumbo al Mundial 2026.

    Por:Omar Carrillo
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    Video 'Chino' Huerta pierde la Final de la Copa de Bélgica por segunda vez consecutiva

    César 'Chino' Huerta regresó a la titularidad del Anderlecht tras su larga lesión y sumó minutos en el empate 2-2 ante el Mechelen en los play-offs de la Belgian Pro League.

    Aunque de su pubalgia, que requirió un par de operaciones y estuvo siete meses fuera de un partido oficial, volvió el pasado cuatro de mayo en el juego ante Brujas y desde entonces ha sumado minutos en los juegos de su club, este fue su primer inicio en ese lapso.

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    César, así, empuja por un sitio en la lista final de la Selección Mexicana que estará en el Mundial 2026 y que dirige Javier Aguirre.

    El mediocampista jugó 60 minutos y salió de cambio por Adriano Bertaccini.

    El técnico de la entidad Jérémy Taravel, lo ha llevado poco a poco y ha sumado minutos en todos los partidos del Anderlecht, incluso en la final de la copa del jueves pasado en la que participó los últimos ocho minutos del tiempo y en los tiempos extra del encuentro en el que finalmente cayeron 3-1 ante el Union Saint-Gilloise.

    En el duelo ante el Mechelen, Anderlecht anotó vía Nathan Saliba, a los 16 minutos, y de Ilay Camara, a los 90. Mientras por el rival lo hicieron Myron van Brederode, a los 14, y Thérence Koudou, a los 59.

    El conjunto de Huerta es el cuarto sitio de la liga belga con 30 puntos, muy lejos de los 50 del líder Brujas, a dos duelos de que finalice la campaña.

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