RSC Anderlecht César Huerta, titular con Anderlecht desde su regreso de la lesión El jugador mexicano sigue sumando minutos en la búsqueda de un lugar rumbo al Mundial 2026.

Video 'Chino' Huerta pierde la Final de la Copa de Bélgica por segunda vez consecutiva

César 'Chino' Huerta regresó a la titularidad del Anderlecht tras su larga lesión y sumó minutos en el empate 2-2 ante el Mechelen en los play-offs de la Belgian Pro League.

Aunque de su pubalgia, que requirió un par de operaciones y estuvo siete meses fuera de un partido oficial, volvió el pasado cuatro de mayo en el juego ante Brujas y desde entonces ha sumado minutos en los juegos de su club, este fue su primer inicio en ese lapso.

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César, así, empuja por un sitio en la lista final de la Selección Mexicana que estará en el Mundial 2026 y que dirige Javier Aguirre.

El mediocampista jugó 60 minutos y salió de cambio por Adriano Bertaccini.

El técnico de la entidad Jérémy Taravel, lo ha llevado poco a poco y ha sumado minutos en todos los partidos del Anderlecht, incluso en la final de la copa del jueves pasado en la que participó los últimos ocho minutos del tiempo y en los tiempos extra del encuentro en el que finalmente cayeron 3-1 ante el Union Saint-Gilloise.

En el duelo ante el Mechelen, Anderlecht anotó vía Nathan Saliba, a los 16 minutos, y de Ilay Camara, a los 90. Mientras por el rival lo hicieron Myron van Brederode, a los 14, y Thérence Koudou, a los 59.

El conjunto de Huerta es el cuarto sitio de la liga belga con 30 puntos, muy lejos de los 50 del líder Brujas, a dos duelos de que finalice la campaña.