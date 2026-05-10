RSC Anderlecht Huerta suma minutos a horas de la entrega de las listas preliminares del Mundial 2026 El mediocampista mexicano participó en la igualada entre el Anderlecht y el Gent en Bélgica.

Video Chino Huerta suma minutos a horas de la entrega de las listas preliminares del Mundial 2026

A solo unas horas de que se conozcan las listas preliminares para el Mundial 2026, César Huerta sigue sumando minutos tras su regreso a las canchas la semana pasada.

El popular Chino, jugó 17 minutos en el empate a un gol entre el KAA Gent y Anderlecht de la Jornada 37 de la Belgian Jupiler Pro League. Ingresó de cambio por Nathan De Cat a los 73 minutos del partido.

PUBLICIDAD

El mediocampista mexicano regresó la semana pasada y jugó también los minutos finales ante el Brujas, luego de 187 días que estuvo sin ver actividad oficial por una pubalgia que finalizó con un par de intervenciones quirúrgicas.

Por supuesto, el técnico de la entidad belga, Jeremy Taravel, lo está llevando poco a poco y seguramente en los últimos duelos de la liga y en la final de copa, que el Anderlecht disputará ante el Union Saint-Gillose el jueves 14 de mayo, verá minutos aunque sea con participaciones reducidas de cara a su posible participación en el Mundial 2026.

Del que por cierto, se conocerán está lunes las listas preliminares de jugadores de todos los equipos y Huerta empuja por que su nombre sea parte de los 55 futbolistas de la Selección Mexicana que pueden integrarla.

Anderlecht, podría llevarse el doblete en Bélgica, porque se mantiene en la cima del torneo con 50 puntos a cuatro unidades del Union Saint-Gillose que tiene 46, aunque un partido menos, a falta de dos fechas por jugarse.