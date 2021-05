Erick Gutierrez se baja del Tri y será sustituido por Lainez

Gerardo Martino Mexico head Coach during the friendly game Mexico vs Iceland, prior to the final four of the Concacaf Nations League, at the AT-T Stadium, on May 29, 2021.



Gerardo Martinez Director Tecnico de Mexico durante el partido amistoso Mexico vs Islandia, previo al final four de la Liga de Naciones de la Concacaf, en el Estadio AT-T, el 29 de mayo de 2021. Crédito: JONATHAN DUENAS/JONATHAN DUENAS