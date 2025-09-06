    América

    América vs. DC United: Horario y dónde ver partido amistoso en Washington

    Las Águilas aprovecharán la fecha FIFA para mantenerse activas ante el club de la MLS.

    Por:
    Juan Regis.
    Video ¡Partidazo! Así podrás ver el amistoso de América ante DC United

    La pausa por la fecha FIFA de septiembre no detiene al tricampeón de la Liga MX, ya que se enfrentará en partido amistoso a un equipo de la MLS que podrás ver por nuestras plataformas.

    El América jugará en calidad de visitante ante el DC United desde el Audi Field de Washington DC para mantenerse activos durante el parón de las eliminatorias mundialistas.

    La cita es el sábado 6 de septiembre a las 4:30pm, hora del centro de México, 6:30pm ET y 3:30pm Pacífico de Estados Unidos. Si te encuentras en México podrás ver el juego EN VIVO por TUDN.

    HORARIO Y DÓNDE VER EN VIVO EL AMÉRICA VS. DC UNITED

    • Audi Field, Washington DC
    • Sábado 6 de septiembre
    • 4:30pm centro de México
    • 6:30pm ET, 3:30pm Pacífico
    • México: TUDN

    AMÉRICA JUGARÁ CON CINCO BAJAS POR LA FECHA FIFA DE SEPTIEMBRE

    André Jardine enfrentará al DC United con cinco bajas por las diferentes convocatorias de diferentes selecciones.

    México convocó a dos americanistas, al igual que la Selección de Uruguay, mientras que Estados Unidos hizo solo un llamado para el club de Coapa.


    • Erick Sánchez (México)
    • Luis Malagón (México)
    • Alejandro Zendejas (Estados Unidos)
    • Sebastián Cáceres (Uruguay)
    • Brian Rodríguez (Uruguay)

