América vs. DC United: Horario y dónde ver partido amistoso en Washington

Video ¡Partidazo! Así podrás ver el amistoso de América ante DC United

La pausa por la fecha FIFA de septiembre no detiene al tricampeón de la Liga MX, ya que se enfrentará en partido amistoso a un equipo de la MLS que podrás ver por nuestras plataformas.

El América jugará en calidad de visitante ante el DC United desde el Audi Field de Washington DC para mantenerse activos durante el parón de las eliminatorias mundialistas.

La cita es el sábado 6 de septiembre a las 4:30pm, hora del centro de México, 6:30pm ET y 3:30pm Pacífico de Estados Unidos. Si te encuentras en México podrás ver el juego EN VIVO por TUDN.

HORARIO Y DÓNDE VER EN VIVO EL AMÉRICA VS. DC UNITED

Audi Field, Washington DC

Sábado 6 de septiembre

4:30pm centro de México

6:30pm ET, 3:30pm Pacífico

México: TUDN

AMÉRICA JUGARÁ CON CINCO BAJAS POR LA FECHA FIFA DE SEPTIEMBRE

André Jardine enfrentará al DC United con cinco bajas por las diferentes convocatorias de diferentes selecciones.

México convocó a dos americanistas, al igual que la Selección de Uruguay, mientras que Estados Unidos hizo solo un llamado para el club de Coapa.



