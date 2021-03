"Creo que ahora están en equilibrio, las dos Selecciones tienen muchos jugadores talentosos, jóvenes, creo que en este momento, no sé quién es más fuerte, pero creo en este equipo de Estados Unidos, viendo el último partido (el amistoso contra Irlanda del Norte), de las caras que está jugando, el futuro de los jóvenes, están demostrando mucha confianza, pero como dije, no solamente es ponerse en la cancha y decir que uno va a ganar co los equipos que uno está representado a nivel club, todos los juegos se tienen que jugar con ganas", dijo en entrevista exclusiva con TUDN.

"Ayer yo vi un poco del partido mientras los niños estaban durmiendo, la realidad es que yo también fui parte de un fracaso, yo estaba en la banca cuando jugamos ese partido en Trinidad y, como he dicho antes, no es suficiente que tengamos los jugadores por papel, los partidos se tienen que jugar y yo cuando estaba viendo el partido me acordé un poco de Trinidad porque pensé que el esfuerzo, la personalidad, como no estaba ahí, no demostraron eso, no es suficiente con jugar bien, tratar de tocar el balón, hay que ponerle ganas a todos los partidos.