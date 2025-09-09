Video La sorpresiva decisión que tomaron desde Estados Unidos con Alejandro Zendejas

La Selección Mexicana no pudo anotarle a Japón en el partido de hace unos días, pero si lo hizo fue Alejandro Zendejas quien pudo defender la playera tricolor.

El jugador del América saltó como titular con la Selección de Estados Unidos en el partido amistoso ante los nipones en el Lower.com Field y f ue al minuto 30 cuando se hizo presente en el marcador.

Tras un centro de Maximilian Arfsten, Zendejas definió de volea para vencer al guardameta japonés para el 1-0 del combinado estadounidense.

Arfsten to Zendejas.



A to Z. pic.twitter.com/uO8W4rQqVU — U.S. Soccer Men's National Team (@USMNT) September 10, 2025

Esta anotación r epresenta el segundo gol de Alejandro Zendejas con la Selección de los Estados Unidos.

El americanista fue convocado para esta fecha FIFA por Mauricio Pochettino tras casi un año de no vestir la playera estadounidense y buscará con sus actuaciones ganarse un lugar en el cuadro norteamericano para disputar el Mundial del 2026.

ESTADOS UNIDOS DERROTA A JAPÓN EN PARTIDO AMISTOSO

Después de ser goleado por Corea del Sur el pasado fin de semana, la Selección de los Estados Unidos se sacó la espina ante su similar de Japón.

En el Lower.com Field, el equipo dirgido por Mauricio Pochettino derrotó por 2-0 a la selección asíatica con anotaciones de Alejandro Zendejas al 30' y Folarin Balogun a los 64 minutos.

Los siguientes compromisos del conjunto de las Barras y las Estrellas serán ante Ecuador y Australia en la próxima fecha FIFA del mes de octubre.