España recupera el liderato del Ranking FIFA y México cae un lugar

Video ¡El Tri tiene "muy avanzando" rival europeo, campeón del mundo, para Fecha FIFA de marzo!

La FIFA publicó este jueves su más reciente clasificación de selecciones nacionales y dejó varias novedades, pues España regresó al primer lugar después de 11 años, desplazando a Argentina, que cayó al tercer puesto.

Alemania, en tanto, salió del top 10, mientras que México perdió una posición en favor de Colombia.

La “Furia Roja”, dirigida por Luis de la Fuente, se consolidó en lo más alto tras sus victorias en las Eliminatorias europeas rumbo al Mundial ante Hungría y Turquía. No ocupaba la cima del listado desde junio de 2014, justo antes de la Copa del Mundo de Brasil.

Argentina vivió una Fecha FIFA marcada por la despedida oficial de Lionel Messi en su país, pero cerró con una derrota frente a Ecuador, resultado que derivó en su descenso en la tabla y generó cuestionamientos internos.

Por su parte, la Selección Mexicana de Javier Aguirre empató en sus compromisos frente a Corea del Sur y Japón, situación que favoreció el ascenso de Colombia, quien acabó tercero en las clasificatorias de Conmebol tras golear a Bolivia y Venezuela en las dos últimas jornadas.

El Tri descendió al puesto 14 del Ranking FIFA tras los empates registrados en la última Fecha FIFA. El equipo dirigido por Javier Aguirre quedó apenas dos posiciones por encima de Estados Unidos, su más cercano perseguidor en la zona de Concacaf.

El combinado estadounidense, por su parte, venció a Japón pero perdió ante Corea del Sur, lo que también le significó retroceder un escalón en la clasificación mensual.

Clasificación del Ranking FIFA: