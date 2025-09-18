España recupera el liderato del Ranking FIFA y México cae un lugar
Con dos empates consecutivos, la Selección Mexicana cayó al puesto 14, mientras que la de Estados Unidos también cayó un puesto.
La FIFA publicó este jueves su más reciente clasificación de selecciones nacionales y dejó varias novedades, pues España regresó al primer lugar después de 11 años, desplazando a Argentina, que cayó al tercer puesto.
Alemania, en tanto, salió del top 10, mientras que México perdió una posición en favor de Colombia.
La “Furia Roja”, dirigida por Luis de la Fuente, se consolidó en lo más alto tras sus victorias en las Eliminatorias europeas rumbo al Mundial ante Hungría y Turquía. No ocupaba la cima del listado desde junio de 2014, justo antes de la Copa del Mundo de Brasil.
Argentina vivió una Fecha FIFA marcada por la despedida oficial de Lionel Messi en su país, pero cerró con una derrota frente a Ecuador, resultado que derivó en su descenso en la tabla y generó cuestionamientos internos.
Por su parte, la Selección Mexicana de Javier Aguirre empató en sus compromisos frente a Corea del Sur y Japón, situación que favoreció el ascenso de Colombia, quien acabó tercero en las clasificatorias de Conmebol tras golear a Bolivia y Venezuela en las dos últimas jornadas.
El Tri descendió al puesto 14 del Ranking FIFA tras los empates registrados en la última Fecha FIFA. El equipo dirigido por Javier Aguirre quedó apenas dos posiciones por encima de Estados Unidos, su más cercano perseguidor en la zona de Concacaf.
El combinado estadounidense, por su parte, venció a Japón pero perdió ante Corea del Sur, lo que también le significó retroceder un escalón en la clasificación mensual.
Clasificación del Ranking FIFA:
.1. España 187.37 Puntos
.2. Francia 1870.92
.3. Argentina 1870.32
.4. Inglaterra 1820.44
.5. Portugal 1779.55
.6. Brasil 1761.6
.7. Países Bajos 1754.17
.8. Bélgica 1739.54
.9. Croacia 1714.2
10. Italia 1710.06.
13. Colombia 1692.1
14. México 1688.38
15. Uruguay 1673.65
16. EEUU 1670.04
24. Ecuador 1588.04
29. Panamá 1529.71
37. Paraguay 1501.01
47. Costa Rica 1481.13
48. Perú 1469.31
49. Venezuela 1465.02
57. Chile 1441.66
65. Honduras 1383.98
77. Bolivia 1332.24
90. El Salvador 1267.75
98. Guatemala 1230.73
132. Nicaragua 1120.78
142. R. Dominicana 1074.46
155. Puerto Rico 1020.44
167. Cuba 980.33