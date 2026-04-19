    Al-Nassr

    Al-Nassr golea al Al Wasl con el gol 969 de Cristiano Ronaldo

    El luso continúa a la caza de su gol mil y mientras tanto clasificó a su club a las Semifinales de la Copa AFC Two con goleada.

    Por:Omar Carrillo
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    Cristiano Ronaldo sigue a la caza de su gol mil y este domingo marcó el 969, y ayudó a la goleada 4-0 del Al-Nassr al Al Wasl para clasificarse a las Semifinales de la Copa AFC Two.

    Los Cuartos de Final de la competencia asiática se pactaron a un único partido en Dubái luego de que se suspendieran en marzo pasado por los incidentes bélicos en Medio Oriente. Así que no habrá encuentro de vuelta.

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    El Al-Nassr fue muy superior a su rival de Emiratos Árabes y fue, precisamente, Cristiano el encargado de abrir el marcador a los 11 minutos cuando remató en el área un servicio de Nawaf Al-Boushal.

    Iñigo Martínez marcó el segundo tanto, a los 24, el tercero fue de Al Amri, a los 26. Antes de los 30 minutos de juego el conjunto de Arabia Saudita ya había definido el partido. La cuenta la cerró Sadio Mané, a los 81.

    Todavía, Ronaldo tuvo un par de chances de aumentar su cuenta en el segundo tiempo, pero el arquero Mohamed Alí y un mal remate de cabeza, lo evitaron.

    Cristiano Ronaldo, que dejó de seguir a Gary Lineker en la semana por preferir a Lionel Messi, salió de cambio a los 66 minutos e ingresó por el Abdullah Al-Hamdam porque el miércoles 22 disputarán la Semifinal ante el ganador del Al-Ahli catarí y el Al-Hussein de Jordania.

    En la otra llave, ya es finalista el Gamba Osaka, de Japón, que espera a su rival para definir el título de la Copa AFC Two en mayo.

    Sigue aquí las incidencias del partido:

    • Arranca el partido.
    • Al-Nassr toma la iniciativa del juego desde el inicio buscando tener la pelota y empujar al frente.
    • Cristiano Ronaldo anota el primer gol del partido y del Al-Nassr. Recibe un servicio por derecha y solo empuja el balón a las redes a los 11 minutos.
    • Es el gol 969 de Cristiano y se acerca cada vez más a los mil.
    • Al-Nassr continúa empujando por más anotaciones.
    • Iñigo Martínez marca el segundo tanto del partido del Al-Nassr a los 24 minutos.
    • Al Wasl ha generado hasta tres jugadas de peligro por medio de contragolpes.
    • Al Amri marca de cabeza el tercer tanto del Al-Nassr a los 26 minutos del partido.
    • Mané dispara pegado al poste derecho y el arquero Mohamed Ali recuesta correctamente.
    • Al-Nassr sigue en la búsqueda de más anotaciones.
    • Palacios empuja el balón a las redes del Al-Nassr, pero el árbitro no lo valida por una falta previa del jugador colombiano.
    • Finaliza la primera mitad.
    • Arranca la segunda mitad.
    • Al Wasl intenta reaccionar con un par de jugadas que terminan en oportunidades de gol, pero ambas son marcadas en fuera de lugar.
    • Cristiano está muy cerca de marcar su segundo gol del partido en un tiro que Ali desvía a los 63.
    • En la siguiente jugada, Ronaldo remata de cabeza y se pierde de nuevo el gol con el arco vacío.
    • Cristiano sale de cambio a los 66 minutos e ingresa Abdullah Al-Hamdam.
    • Sadio Mané en una linda jugada en la que se quitó al arquero rival anotó el cuarto gol del Al-Nassr a los 82 minutos del juego.
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