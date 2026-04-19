Al-Nassr Al-Nassr golea al Al Wasl con el gol 969 de Cristiano Ronaldo El luso continúa a la caza de su gol mil y mientras tanto clasificó a su club a las Semifinales de la Copa AFC Two con goleada.

Video Chicharito tiene emotivo recuerdo de Cristiano Ronaldo en plena transmisión en vivo

Cristiano Ronaldo sigue a la caza de su gol mil y este domingo marcó el 969, y ayudó a la goleada 4-0 del Al-Nassr al Al Wasl para clasificarse a las Semifinales de la Copa AFC Two.

Los Cuartos de Final de la competencia asiática se pactaron a un único partido en Dubái luego de que se suspendieran en marzo pasado por los incidentes bélicos en Medio Oriente. Así que no habrá encuentro de vuelta.

PUBLICIDAD

El Al-Nassr fue muy superior a su rival de Emiratos Árabes y fue, precisamente, Cristiano el encargado de abrir el marcador a los 11 minutos cuando remató en el área un servicio de Nawaf Al-Boushal.

Iñigo Martínez marcó el segundo tanto, a los 24, el tercero fue de Al Amri, a los 26. Antes de los 30 minutos de juego el conjunto de Arabia Saudita ya había definido el partido. La cuenta la cerró Sadio Mané, a los 81.

Todavía, Ronaldo tuvo un par de chances de aumentar su cuenta en el segundo tiempo, pero el arquero Mohamed Alí y un mal remate de cabeza, lo evitaron.

Cristiano Ronaldo, que dejó de seguir a Gary Lineker en la semana por preferir a Lionel Messi, salió de cambio a los 66 minutos e ingresó por el Abdullah Al-Hamdam porque el miércoles 22 disputarán la Semifinal ante el ganador del Al-Ahli catarí y el Al-Hussein de Jordania.

En la otra llave, ya es finalista el Gamba Osaka, de Japón, que espera a su rival para definir el título de la Copa AFC Two en mayo.

Sigue aquí las incidencias del partido: