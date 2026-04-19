Al-Nassr golea al Al Wasl con el gol 969 de Cristiano Ronaldo
El luso continúa a la caza de su gol mil y mientras tanto clasificó a su club a las Semifinales de la Copa AFC Two con goleada.
Cristiano Ronaldo sigue a la caza de su gol mil y este domingo marcó el 969, y ayudó a la goleada 4-0 del Al-Nassr al Al Wasl para clasificarse a las Semifinales de la Copa AFC Two.
Los Cuartos de Final de la competencia asiática se pactaron a un único partido en Dubái luego de que se suspendieran en marzo pasado por los incidentes bélicos en Medio Oriente. Así que no habrá encuentro de vuelta.
El Al-Nassr fue muy superior a su rival de Emiratos Árabes y fue, precisamente, Cristiano el encargado de abrir el marcador a los 11 minutos cuando remató en el área un servicio de Nawaf Al-Boushal.
Iñigo Martínez marcó el segundo tanto, a los 24, el tercero fue de Al Amri, a los 26. Antes de los 30 minutos de juego el conjunto de Arabia Saudita ya había definido el partido. La cuenta la cerró Sadio Mané, a los 81.
Todavía, Ronaldo tuvo un par de chances de aumentar su cuenta en el segundo tiempo, pero el arquero Mohamed Alí y un mal remate de cabeza, lo evitaron.
Cristiano Ronaldo, que dejó de seguir a Gary Lineker en la semana por preferir a Lionel Messi, salió de cambio a los 66 minutos e ingresó por el Abdullah Al-Hamdam porque el miércoles 22 disputarán la Semifinal ante el ganador del Al-Ahli catarí y el Al-Hussein de Jordania.
En la otra llave, ya es finalista el Gamba Osaka, de Japón, que espera a su rival para definir el título de la Copa AFC Two en mayo.
Sigue aquí las incidencias del partido:
- Arranca el partido.
- Al-Nassr toma la iniciativa del juego desde el inicio buscando tener la pelota y empujar al frente.
- Cristiano Ronaldo anota el primer gol del partido y del Al-Nassr. Recibe un servicio por derecha y solo empuja el balón a las redes a los 11 minutos.
- Es el gol 969 de Cristiano y se acerca cada vez más a los mil.
- Al-Nassr continúa empujando por más anotaciones.
- Iñigo Martínez marca el segundo tanto del partido del Al-Nassr a los 24 minutos.
- Al Wasl ha generado hasta tres jugadas de peligro por medio de contragolpes.
- Al Amri marca de cabeza el tercer tanto del Al-Nassr a los 26 minutos del partido.
- Mané dispara pegado al poste derecho y el arquero Mohamed Ali recuesta correctamente.
- Al-Nassr sigue en la búsqueda de más anotaciones.
- Palacios empuja el balón a las redes del Al-Nassr, pero el árbitro no lo valida por una falta previa del jugador colombiano.
- Finaliza la primera mitad.
- Arranca la segunda mitad.
- Al Wasl intenta reaccionar con un par de jugadas que terminan en oportunidades de gol, pero ambas son marcadas en fuera de lugar.
- Cristiano está muy cerca de marcar su segundo gol del partido en un tiro que Ali desvía a los 63.
- En la siguiente jugada, Ronaldo remata de cabeza y se pierde de nuevo el gol con el arco vacío.
- Cristiano sale de cambio a los 66 minutos e ingresa Abdullah Al-Hamdam.
- Sadio Mané en una linda jugada en la que se quitó al arquero rival anotó el cuarto gol del Al-Nassr a los 82 minutos del juego.