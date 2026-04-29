    Al-Nassr

    Cristiano Ronaldo le responde al aficionado que intentó burlarse de él

    El portugués marcó un gol más en su cuenta, se acerca a los mil y al título con el Al-Nassr.

    Por:
    Alonso Ramírez
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    Video Cristiano Ronaldo le recuerda a la afición de Al-Ahli que tiene cinco Champions

    Cristiano Ronaldo marcó su gol 970 en el partido de la Liga de Arabia Saudita durante el partido entre el Al-Nassr y el Al-Ahli, y el juego terminó caliente en la cancha y en la grada.

    Tras el pitazo final del encuentro, hubo conato de bronca entre ambas escuadras, los del conjunto visitante terminaron molestos por algunas actitudes.

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    Uno de los jugadores del Al-Ahli sale corriendo a buscar a Cristiano, quien no responde, solo sonríe y se aleja de la gresca platicando con el técnico hacía la grada con la afición.

    Además, en la entrevista flash al terminar la celebración volvió a discutir con un aficionado del equipo rival, quien se escucha que le grita que no tiene una Champions de Ásia, a lo que Cristiano responde con fuerza.

    Tengo cinco Champions (refiriéndose a las de UEFA) tengo cinco”, mientras reía.

    Con este triunfo en la Liga de Arabia Saudita, el Al-Nassr está en primer lugar del campeonato, con 79 puntos, le saca ocho puntos de diferencia al momento al Al-Hilal y 13 al Al-Ahli.

    El siguiente encuentro del Al-Nassr será frente al Al-Qadisiya, duelo por el título de goleadores entre el Bicho y el mexicano Julián Quiñones.

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