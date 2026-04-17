    Futbol

    Cristiano Ronaldo le da unfollow a Lineker por preferir a Messi

    El ex jugador inglés contó con humor lo que le hizo el portugués tras sus declaraciones sobre el argentino.

    Por:
    Raúl Martínez
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    Video El berrinche de Cristiano Ronaldo por culpa de Messi

    El eterno debate sobre si Lionel Messi o Cristiano Ronaldo es el mejor futbolista volvió a dar de que hablar con una peculiar anécdota de Gary Lineker quien reveló un ‘berrinche’ del portugués tras las declaraciones del ex futbolista inglés.

    Lineker contó en su podcast “The Rest is Football” que CR7 se molestó y dejó de seguirlo en Instagram solo por mencionar que el argentino es el mejor jugador de la historia.

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    “A Cristiano Ronaldo no le caigo muy bien. No lo hice enojar con nada de lo que dije sobre él. Simplemente estoy siendo honesto y creo que Messi es, en general, mejor futbolista. Me dejó de seguir en Instagram. Ya lo superaré”, contó entre risas Gary Lineker.

    A pesar de unfollow de Cristiano Ronaldo, el máximo goleador del Mundial de México 86 aseguró que el portugués le cae bien y le pidió que le llamará para que vuelvan a ser amigos.

    “Siempre me caerá bien. Lo he visto muchas veces. Sé que está molesto conmigo, pero está bien. Por favor, Cristiano, hazme una llamada, seamos amigos de nuevo", comentó el inglés.

    Cabe recordar que Gary Lineker ha reconocido que a pesar de la calidad del portugués, él no está en su lista de mejores jugadores en la que esta Messi, Pelé, Maradona y Ronaldo Nazario.

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