Liga MX Femenil EN VIVO | Cruz Azul vs Pachuca - Liga MX Femenil Jornada 3 Apertura 2026 Arranca la Jornada 3 de la Liga MX con este emocionante encuentro entre La Máquina y lasTuzas.

Cruz Azul recibe a Pachuca dentro de la Jornada 3 del torneo Apertura del 2026 de la Liga MX Femenil.

La Máquina suma cuatro unidades producto de una victoria (5-0 ante León) y un empate (0-0 frente a Chivas), mientras las de la Bella Airosa han ganado sus dos encuentros ante Atlas (0-3) y Querétaro (4-0).

El partido se celebra en la Unidad Deportiva Centenario.

Cruz Azul arranca el partido tomando la iniciativa, aunque sin demasiados oportunidades, pero sí con las más claras en los primeros minutos.