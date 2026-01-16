    Liga MX Femenil

    EN VIVO | Cruz Azul vs Pachuca - Liga MX Femenil Jornada 3 Apertura 2026

    Arranca la Jornada 3 de la Liga MX con este emocionante encuentro entre La Máquina y lasTuzas.

    Por:
    TUDN
    Video En vivo: Cruz Azul vs Pachuca Liga MX Femenil Aquí

    Cruz Azul recibe a Pachuca dentro de la Jornada 3 del torneo Apertura del 2026 de la Liga MX Femenil.

    La Máquina suma cuatro unidades producto de una victoria (5-0 ante León) y un empate (0-0 frente a Chivas), mientras las de la Bella Airosa han ganado sus dos encuentros ante Atlas (0-3) y Querétaro (4-0).

    El partido se celebra en la Unidad Deportiva Centenario.

    Cruz Azul arranca el partido tomando la iniciativa, aunque sin demasiados oportunidades, pero sí con las más claras en los primeros minutos.

    Finalmente, las de La Noria abren el marcador, a los 32 minutos, tras un tiro de esquina que Michaela Abam remata en el área chica y Esthepany Barreras no puede detener.

