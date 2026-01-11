    Liga MX Femenil

    Rayadas se luce con golazos para humillar a Necaxa en la Liga MX Femenil

    Monterrey tiene inicio goleador en el Clausura 2026 al sumar nueve tantos en las primeras dos jornadas.

    Por:Kevin R. Yu
    Video Resumen | A base de golazos, Rayadas humilla a Necaxa en Liga MX Femenil

    A base de puros golazos, Rayadas goleó 5-0 al Necaxa en el Estadio BBVA en partido correspondiente a la Jornada 2 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX Femenil.

    El Monterrey, dirigido por la francesa Amandine Miquel, abrió el marcador al minuto 3 con gol de Christina Burkenroad que aprovechó un rebote de la portera Jennifer Amaro para empujar el balón al fondo de las redes.

    Rayadas aumentó su ventaja antes de irse al descanso con un par de golazos de Lucía García.

    Al minuto 19, la delantera española puso el balón al ángulo dejando parada a Amaro; y al minuto 41 aprovechó un pase filtrado para quitarse a la arquera y rematar con el marco abierto.

    El cuarto cayó al minuto 79 con un derechazo desde fuera del área de Sofía Martínez, mientras que el quinto, que cerró la cuenta, fue obra de Carol Cázares con un cabezazo en un tiro de esquina al 90+2’.

    Gran inicio del Monterrey en el Clausura 2026 al registrar nueve goles en sus dos primeros partidos tras golear 4-0 al Puebla en la primera fecha.

    En la tercera jornada de la Liga MX Femenil, Rayadas visitará a Querétaro el próximo sábado 17 de enero, mientras que Necaxa visitará al América ese mismo día.

    Liga MX Femenil

