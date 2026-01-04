Liga MX Femenil Pumas golea a Querétaro en partido insólito en inicio de la Liga MX Femenil El primer gol, autogol, hat-trick y la primera expulsión del Torneo Clausura 2026 se dieron en C.U.

Video Resumen | Angelina Hix brilla con hat-trick en triunfo de Pumas Femenil

Pumas arrancó el Torneo Clausura 2026 de la Liga MX Femenil y la era de Roberto Medina con el pie derecho tras remontar para golear 4-1 al Querétaro en el Estadio Olímpico Universitario.

La estadounidense Angelina Hix fue la figura del partido anotar un hat-trick (32’, 36’, 55’), el primero desde que llegó a la Liga MX Femenil en 2021 con Tijuana.

Además, Angelina Hix provocó el autogol de Emily Flores (44’) con una diagonal que la futbolista de Gallos Blancos incrustó en propia puerta con una barrida.

Emily Flores pasó de ser la heroína a la villana de Querétaro, pues había anotado el primer gol del Clausura 2026 con un cabezazo al 14’ para el 0-1 ante Pumas, minutos antes de que Jasmine Casárez abriera el marcador del Chivas vs. Atlético de San Luis.

En el Pumas vs. Querétaro hubo de todo, ya que también se dio la primera expulsión del torneo luego de que Edna Santamaría viera la tarjeta roja antes de irse al descanso.

De esta manera, Pumas sumó sus primeros tres puntos para adueñarse momentáneamente del liderato de la Liga MX Femenil a la espera de que se juegue el resto de la Jornada 1.