    Liga MX Femenil

    Pumas golea a Querétaro en partido insólito en inicio de la Liga MX Femenil

    El primer gol, autogol, hat-trick y la primera expulsión del Torneo Clausura 2026 se dieron en C.U.

    Por:Kevin R. Yu
    add
    Síguenos en Google
    Video Resumen | Angelina Hix brilla con hat-trick en triunfo de Pumas Femenil

    Pumas arrancó el Torneo Clausura 2026 de la Liga MX Femenil y la era de Roberto Medina con el pie derecho tras remontar para golear 4-1 al Querétaro en el Estadio Olímpico Universitario.

    La estadounidense Angelina Hix fue la figura del partido anotar un hat-trick (32’, 36’, 55’), el primero desde que llegó a la Liga MX Femenil en 2021 con Tijuana.

    PUBLICIDAD

    Más sobre Liga MX Femenil

    Horario y dónde ver el Rayadas vs. Puebla de la Liga MX Femenil
    1 mins

    Horario y dónde ver el Rayadas vs. Puebla de la Liga MX Femenil

    Liga MX Femenil
    Necaxa vs. Tigres: horario y dónde ver el partido de la Liga MX Femenil
    2 mins

    Necaxa vs. Tigres: horario y dónde ver el partido de la Liga MX Femenil

    Liga MX Femenil
    Pumas vs. Querétaro: Horario y dónde ver este encuentro de la Liga MX Femenil
    1 mins

    Pumas vs. Querétaro: Horario y dónde ver este encuentro de la Liga MX Femenil

    Liga MX Femenil
    Atlético de San Luis Femenil debutará con uniforme genérico en el Clausura 2026
    2 mins

    Atlético de San Luis Femenil debutará con uniforme genérico en el Clausura 2026

    Liga MX Femenil
    Pumas vs. Querétaro: Horario y dónde ver este encuentro de la Liga MX Femenil
    2:08

    Pumas vs. Querétaro: Horario y dónde ver este encuentro de la Liga MX Femenil

    Liga MX Femenil
    Así puedes ver el Necaxa vs. Tigres de la Liga MX Femenil Clausura 2026 Jornada 1
    1:36

    Así puedes ver el Necaxa vs. Tigres de la Liga MX Femenil Clausura 2026 Jornada 1

    Liga MX Femenil
    Así puedes ver el Rayadas vs. Puebla de la Liga MX Femenil
    2:12

    Así puedes ver el Rayadas vs. Puebla de la Liga MX Femenil

    Liga MX Femenil
    América Femenil hace oficial la incorporación de la brasileña Isa Haas
    1 mins

    América Femenil hace oficial la incorporación de la brasileña Isa Haas

    Liga MX Femenil
    Cristina Ferral deja Tigres y ficha con Chivas para el Clausura 2026
    1 mins

    Cristina Ferral deja Tigres y ficha con Chivas para el Clausura 2026

    Liga MX Femenil
    Alison González y Cecilia Santiago anuncian compromiso y se asoma boda en Tigres Femenil
    1 mins

    Alison González y Cecilia Santiago anuncian compromiso y se asoma boda en Tigres Femenil

    Liga MX Femenil

    Además, Angelina Hix provocó el autogol de Emily Flores (44’) con una diagonal que la futbolista de Gallos Blancos incrustó en propia puerta con una barrida.

    Emily Flores pasó de ser la heroína a la villana de Querétaro, pues había anotado el primer gol del Clausura 2026 con un cabezazo al 14’ para el 0-1 ante Pumas, minutos antes de que Jasmine Casárez abriera el marcador del Chivas vs. Atlético de San Luis.

    En el Pumas vs. Querétaro hubo de todo, ya que también se dio la primera expulsión del torneo luego de que Edna Santamaría viera la tarjeta roja antes de irse al descanso.

    De esta manera, Pumas sumó sus primeros tres puntos para adueñarse momentáneamente del liderato de la Liga MX Femenil a la espera de que se juegue el resto de la Jornada 1.

    En la segunda fecha, el conjunto universitario visitará a San Luis el viernes 9 de enero, mientras que Querétaro visitará a Pachuca el domingo 11 de enero.

    Relacionados:
    Liga MX Femenil

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Casados con hijos
    Gratis
    Oríllese a la orilla
    Gratis
    Tráiler: Hermanas, un amor compartido
    De viaje con los Derbez
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX