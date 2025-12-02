    Pumas Femenil

    Pumas Femenil anuncia a Roberto Medina como nuevo entrenador para Clausura 2026

    El equipo busca una reestructuración tras el decepcionante torneo Apertura 2025.

    Por:
    Juan Regis.
    Video Ex DT de Selección Mexicana es nuevo entrenador de Pumas

    Los Pumas de la UNAM anunciaron la incorporación del nuevo entrenador que tomará las riendas del equipo para el torneo Clausura 2026 tras un decepcionante semestre.

    El nuevo vicepresidente deportivo del Club Universidad, Antonio Sancho, anunció la llegada de Roberto Medina al banquillo de Pumas Femenil en rueda de prensa.

    "Me da mucho gusto presentar a Roberto Medina. Lo conozco muy bien, entiende perfectamente el futbol femenil, hizo un buen trabajo en Tigres y sé todo lo que aporta", comentó Sancho durante la presentación.

    Medina aportará su gran experiencia en el futbol femenil tras su exitoso paso por Tigres y la Selección Mexicana. Con las Amazonas logró el Bicampeonato en la temporada 2020-2021, además del Campeón de Campeonas del 2021. En el Tri Femenil dirigió en diferentes categorías.

    "Me encuentro con un equipo con ilusiones y deseos de trascender, y de tener lo que representa a Pumas y a la Universidad, y querer meterse a esos primeros lugares dando de qué hablar y eso me agrada.

    "Me da un gran orgullo estar de nuevo aquí, representando estos colores porque regreso a mi casa, a mi esencia, al ADN que se ha generado desde mis 16 años y te extrañaba, y que hoy afortunadamente podemos estar para intentar regresarle algo de lo que esta institución me dio en mis inicios", sentenció Medina.

