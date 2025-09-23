En partido de la jornada 12 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX Femenil, las campeonas Tuzas se metieron a la cancha del Estadio BBVA, aprovecharon los errores de las Rayadas y se llevaron la victoria 2-0.

A pesar del marcador, el partido fue en general muy parejo, pero lo que hizo la diferencia fueron las pifias de las de Monterrey no solamente en zona defensiva, sino al momento de definir, donde fallaron, al menos de dos ocasiones, con el arco abierto y sin portera.

Sería hasta el minuto 24, en un error en la salida de Rayadas, que el balón quedaría a los pies de Nina Nicosia, quien se enfiló al arco, sacó el fogonazo y venció a la guardameta para el 1-0 de las Tuzas.

Dos minutos después, en un nuevo titubeo de la zaga del Monterrey, Charlyn recuperó el balón, metió el pase filtrado preciso para Chinwendu Ihezuo, quien se enfiló al área, sacó a Paola Manrique de su arco y simplemente empujó el balón para el 2-0 en la pizarra.

Tras este par de golpes, las Rayadas buscaron reaccionar e incluso lograron replegar a las de Pachuca y generar llegadas de auténtico peligro, sin embargo, al momento de definir no fueron contundentes, ya que tanto Christina Burkenroad como Emily Gielnik dejaron ir disparos sin portera en el arco.