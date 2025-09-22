    Liga MX Femenil

    Toluca vs. América, Resumen y goles del partido de la Liga MX Femenil

    Un primer tiempo trepidante con cuatro goles y el complemento con dos tantos, provoca la repartición de puntos.

    Por:
    Alonso Ramírez.
    Video Resumen | Toluca y América dan juegazo en el Nemesio Díez

    Toluca recibió al América en la Jornada 12 del Apertura 2025 de la Liga MX Femenil en la cancha del Estadio Nemesio Díez, el resultado fue electrizante y finalizó con empate de 3-3.

    El marcador se abrió apenas pasando el minuto de juego, Irene Guerrero aprovechó el rechace de la defensa para meter el derechazo cruzado con poco ángulo de disparo.

    Las Diablas reaccionaron de forma segura para conseguir el empate, Faustine Robert le ganó por arriba a Jana Gutiérrez y metió el cabezazo a las redes.

    Un minuto más tarde, Montserrat Saldívar recibió el pase dentro del área y con la zurda venció a la portera Valeria Martínez para retomar la ventaja.

    Toluca no se achicó y en una descolgada de Shanice Van De Sanden llegó el empate, el centro de la neerlandesa fue preciso para el punterazo de Eugenie Le Sommer.

    Antes de que terminara el primer tiempo, Montse Saldívar se anotó con doblete en el juego con un zapatazo de larga distancia para darle de nueva cuenta la ventaja a las Águilas.

    Con esta ventaja, las Diablas aprovecharon un balón a profundidad para Shanice Van De Sanden, quien se quitó a la defensa para sacar el tiro con poca potencia, pero lo suficiente para que Sandra Paños cometiera el error y dejara que el balón entrara a su portería.

    Con este resultado, Toluca llega a 24 puntos, mientras que América a 26 unidades, para la siguiente jornada de la Liga MX Femenil, las Diablas Rojas visitarán al Atlas y las Águilas recibirán a Juárez.

