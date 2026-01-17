    Liga MX Femenil

    Liga MX Femenil: Pumas Femenil se hace fuerte en casa con nueva goleada

    La escuadra universitaria sigue invicta en el Torneo Clausura 2026 de la Liga MX Femenil.

    Por:Fernando Vázquez
    Video Resumen | Pumas vuelve a golear en casa en la Liga MX Femenil

    Pumas Femenil volvió a golear en Ciudad Universitaria y mantiene el invicto en el Torneo Clausura 2026 de la Liga MX después de tres partidos.

    Liga MX Femenil

    Marcador de 3-0 para las felinas sobre el Mazatlán en lo que volvió a ser una gran exhibición de las dirigidas por Roberto Medina quienes prácticamente no tuvieron rival para seguir con una buena inercia en el arranque del torneo.

    Julissa Dávila abrió el marcador a los 40' después de que Pumas Femenil dejara ir algunas chances en el primer tiempo.

    Angelina Hix después se convirtió en protagonista con un doblete, primero a los 42', justo antes de acabar la primera parte, y luego a los 49', casi después del reinicio en el complemento.

    De esta forma, Pumas llegó a siete puntos en el Torneo Clausura 2026 de la Liga MX Femenil, mientras que las porteñas perdieron el invicto y se quedan con seis puntos.

