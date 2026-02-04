Liga MX Femenil ¡Las Diablas recuperan la cima de la Liga MX Femenil! Con doblete de Eugenie Le Sommer, Toluca derrota 4-0 al Atlético San Luis en la Jornada 7 del Clausura 2026.

Video Resumen | Doblete de Le Sommer y Toluca golea al San Luis

La lluvia que se dejó sentir la tarde de este miércoles en el Nemesio Diez, no fue impedimento para que Toluca y Atlético San Luis ofrecieran un buen partido, de constantes llegadas y errores para las Diablas.

Al final de los 90 minutos, el Toluca se impuso 4-0 al Atlético San Luis, que las ubica en la cima de la tabla general de la Liga MX Femenil con 18 unidades, desplazando al América, Rayadas y Chivas del primer lugar.

Desde el arranque, las Diablas comenzaron a mostrar mejores argumentos futbolísticos. Al minuto 9, Eugenie Le Sommer recibió el esférico con ventaja se abrió un espacio y sacó potente disparo para abrir el marcador 1-0.

En el segundo tiempo, Victoria López sacó ventaja del gran servicio de Le Sommer para meter cabezazo directo al fondo de las redes, el 2-0 en la pizarra.