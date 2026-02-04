    Liga MX Femenil

    ¡Las Diablas recuperan la cima de la Liga MX Femenil!

    Con doblete de Eugenie Le Sommer, Toluca derrota 4-0 al Atlético San Luis en la Jornada 7 del Clausura 2026.

    Baudelio García Espinosa
    La lluvia que se dejó sentir la tarde de este miércoles en el Nemesio Diez, no fue impedimento para que Toluca y Atlético San Luis ofrecieran un buen partido, de constantes llegadas y errores para las Diablas.

    Al final de los 90 minutos, el Toluca se impuso 4-0 al Atlético San Luis, que las ubica en la cima de la tabla general de la Liga MX Femenil con 18 unidades, desplazando al América, Rayadas y Chivas del primer lugar.

    Desde el arranque, las Diablas comenzaron a mostrar mejores argumentos futbolísticos. Al minuto 9, Eugenie Le Sommer recibió el esférico con ventaja se abrió un espacio y sacó potente disparo para abrir el marcador 1-0.

    En el segundo tiempo, Victoria López sacó ventaja del gran servicio de Le Sommer para meter cabezazo directo al fondo de las redes, el 2-0 en la pizarra.

    La propia futbolista francesa tuvo en sus pies otra clara, pero falló en el cobro del tiro penal al cobrarlo sin potencia, pero logró resarcir su error con el tercero de la tarde con una gran definición de primer toque.

    Liga MX FemenilFutbol

