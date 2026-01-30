Liga MX Femenil ¡Toluca viene de atrás y se lleva el triunfo ante Juárez! Las Diablas remontan desventaja y al final derrotan 3-2 a Bravas, para asumir momentáneamente liderato en Liga MX Femenil.

Por: Baudelio García Espinosa Síguenos en Google

Video Resumen | Toluca le remonta a Juárez en la Liga MX Femenil

Tal parecía que la noche se le venía a las Diablas en casa, al venir de atrás y remontar desventaja de dos goles para al final llevarse la victoria 3-2 ante FC Juárez, que no supo mantener la ventaja que habían tomado en el primer tiempo.

Dayana Martin abrió el marcador al minuto nueve. Al 32, Yuyu López aumentó la ventaja con remate de cabeza. Hasta ahí Juárez dominaba el compromiso.

PUBLICIDAD

La historia cambió al 42 cuando Vicky López impactó el esférico desde afuera del área, para el primero de las Diablas. Tres minutos después, Lilli Fernández impacta frente al marco de Bravas para el empate a dos.

En el complemento, Abby Erceg consiguió darle la vuelta al marcador con otro potente remate de cabeza y el 3-2 a favor de Diablas.