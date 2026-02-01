Liga MX Femenil América vs. Pumas | Horario y dónde ver el partido de la jornada 6 de Liga MX Femenil Las Águilas reciben a la escuadra universitaria en la cancha del estadio Ciudad de los Deportes.

Video Por el liderato: Así puedes ver América vs. Pumas de Liga MX Femenil

América y Pumas se enfrentan en el Clásico Capitalino como parte de la jornada 6 del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil donde las Universitarias buscará arrebatarle el liderato a las Águilas.

Ambas escuadras llegan a este compromiso con tres victorias consecutivas e invictas en el torneo con 13 puntos, aunque la azulcremas están arriba por diferencia de goles.

En su último partido el América venció contundentemente a Mazatlán, y Pumas sacó una victoria por la mínima sobre Santos Laguna.

El clásico capitalino se disputará en punto de las 12:00 del centro de México en la cancha del estadio Ciudad de los Deportes.

HORARIO Y DÓNDE VER AMÉRICA VS. PUMAS DE LA LIGA MX FEMENIL

En el historial de enfrentamientos entre América y Pumas en la Liga MX Femenil, las Águilas tienen la balanza a su favor con ocho triunfos, seis empates y una derrota frente a las Universitarias.

La última vez que se vieron las caras el conjunto de las Águilas se impuso por marcador de 3-2 en Ciudad Universitaria.

Cuando: Domingo 1 de febrero en el estadio Ciudad de los Deportes.

Hora: 12:00 pm del centro de México, 1:00pm del Este, 12:00pm de Centro y 10:00am del Pacifico en los Estados Unidos.