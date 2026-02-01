    Liga MX Femenil

    América vs. Pumas | Horario y dónde ver el partido de la jornada 6 de Liga MX Femenil

    Las Águilas reciben a la escuadra universitaria en la cancha del estadio Ciudad de los Deportes.

    Por:
    Raúl Martínez
    América y Pumas se enfrentan en el Clásico Capitalino como parte de la jornada 6 del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil donde las Universitarias buscará arrebatarle el liderato a las Águilas.

    Ambas escuadras llegan a este compromiso con tres victorias consecutivas e invictas en el torneo con 13 puntos, aunque la azulcremas están arriba por diferencia de goles.

    En su último partido el América venció contundentemente a Mazatlán, y Pumas sacó una victoria por la mínima sobre Santos Laguna.

    El clásico capitalino se disputará en punto de las 12:00 del centro de México en la cancha del estadio Ciudad de los Deportes.

    HORARIO Y DÓNDE VER AMÉRICA VS. PUMAS DE LA LIGA MX FEMENIL

    En el historial de enfrentamientos entre América y Pumas en la Liga MX Femenil, las Águilas tienen la balanza a su favor con ocho triunfos, seis empates y una derrota frente a las Universitarias.

    La última vez que se vieron las caras el conjunto de las Águilas se impuso por marcador de 3-2 en Ciudad Universitaria.

    • Cuando: Domingo 1 de febrero en el estadio Ciudad de los Deportes.
    • Hora: 12:00 pm del centro de México, 1:00pm del Este, 12:00pm de Centro y 10:00am del Pacifico en los Estados Unidos.
    • Dónde ver: En México puedes disfrutar el partido a través de Canal 9, TUDN y ViX, mientras que en Estados Unidos por TUDN, TUDN.com y App de TUDN.
