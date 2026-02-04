    Liga MX Femenil

    DT de Tigres reveló Aaliyah Farmer dejó al equipo tras sufrir acoso

    Pedro Losa pidió alzar la voz para que no repitan estos lamentables hechos.

    Por:
    Raúl Martínez
    add
    Síguenos en Google
    Video Inaceptable: Jugadora de Tigres se va de México tras sufrir acoso


    Después de la sorpresiva salida de Aaliyah Farmer de Tigres Femenil, se dio a conocer el lamentable motivo por el cual la jugadora dejó al cuadro regiomontano tras año y medio de vestir los colores de las amazonas.

    PUBLICIDAD

    Más sobre Liga MX Femenil

    ¡Blackwood se pierde el segundo de las Diablas!
    1:03

    ¡Blackwood se pierde el segundo de las Diablas!

    Liga MX Femenil
    ¡Preparen, apunten fuego! Escopetazo de Le Sommer
    1:32

    ¡Preparen, apunten fuego! Escopetazo de Le Sommer

    Liga MX Femenil
    América vs. Pumas EN VIVO: Goles, resumen, resultado del partido del Clausura 2026 Liga MX Femenil
    2 mins

    América vs. Pumas EN VIVO: Goles, resumen, resultado del partido del Clausura 2026 Liga MX Femenil

    Liga MX Femenil
    América vs. Pumas | Horario y dónde ver el partido de la jornada 6 de Liga MX Femenil
    1 mins

    América vs. Pumas | Horario y dónde ver el partido de la jornada 6 de Liga MX Femenil

    Liga MX Femenil
    ¡Toluca viene de atrás y se lleva el triunfo ante Juárez!
    1 mins

    ¡Toluca viene de atrás y se lleva el triunfo ante Juárez!

    Liga MX Femenil
    Resumen | Toluca le remonta a Juárez en la Liga MX Femenil
    10:48
    GRATIS

    Resumen | Toluca le remonta a Juárez en la Liga MX Femenil

    Liga MX Femenil
    ¡Toluca lo empata! Lili Fernández la empuja al arco rival
    1:28

    ¡Toluca lo empata! Lili Fernández la empuja al arco rival

    Liga MX Femenil
    ¡Golazo de Vicky López! Toluca reacciona con este gran gol
    1:28

    ¡Golazo de Vicky López! Toluca reacciona con este gran gol

    Liga MX Femenil
    ¡Yuyu López enfría el infierno! Golazo de la colombiana
    1:19

    ¡Yuyu López enfría el infierno! Golazo de la colombiana

    Liga MX Femenil
    ¡Dayana Martin se adelanta! FC Juárez sorprende a Diablas
    1:39

    ¡Dayana Martin se adelanta! FC Juárez sorprende a Diablas

    Liga MX Femenil

    En conferencia de prensa el estratega de Tigres, Pedro Losa, salió a desmentir que la jugadora se marchó debido a la falta de minutos y reveló que su salida se dio luego de que Aaliyah sufriera acoso.

    “Creo que se han contado versiones fuera de la realidad. Desde que ella se quería ir o que no estaba a gusto en el equipo, Aaliyah es una jugadora muy valorada por sus compañeras y cuerpo técnico… dentro de ese proceso hubo una línea roja… había un tema personal y ella no se sintió segura, no se sintió segura por unos temas de acoso que se produjeron

    “Nos los hizo saber hace tiempo y nosotros como club la apoyamos, es una línea roja en la que quiero alzar la voz, cada día hay jugadoras, mujeres en la sociedad que se sienten así, tanto en las redes sociales como en otros ámbitos" indicó el estratega.

    De igual forma, Pedro Losa, pidió que se alzará la voz y lamentó que en sigan existiendo comentarios fuera de lugar en contra de las mujeres.

    " Alzo la voz y los invito a ustedes en el contexto del deporte dentro de la sociedad que seamos un ejemplo... La sociedad tiene que dejar de tolerar comentarios de redes sociales, micromachismos, situaciones que a las mujeres y hombres no nos hacen sentir cómodos y es el momento que las futbolistas alcen la voz y ustedes como periodistas pongan la responsabilidad también y que los clubes hagamos algo porque no es justo”, agregó.

    Relacionados:
    Liga MX FemenilAaliyah Farmer

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    Tráiler: Mochaorejas
    El hilo rojo
    Tormento
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX