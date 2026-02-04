Liga MX Femenil DT de Tigres reveló Aaliyah Farmer dejó al equipo tras sufrir acoso Pedro Losa pidió alzar la voz para que no repitan estos lamentables hechos.

Video Inaceptable: Jugadora de Tigres se va de México tras sufrir acoso



Después de la sorpresiva salida de Aaliyah Farmer de Tigres Femenil, se dio a conocer el lamentable motivo por el cual la jugadora dejó al cuadro regiomontano tras año y medio de vestir los colores de las amazonas.

En conferencia de prensa el estratega de Tigres, Pedro Losa, salió a desmentir que la jugadora se marchó debido a la falta de minutos y reveló que su salida se dio luego de que Aaliyah sufriera acoso.

“Creo que se han contado versiones fuera de la realidad. Desde que ella se quería ir o que no estaba a gusto en el equipo, Aaliyah es una jugadora muy valorada por sus compañeras y cuerpo técnico… dentro de ese proceso hubo una línea roja… había un tema personal y ella no se sintió segura, no se sintió segura por unos temas de acoso que se produjeron”

“Nos los hizo saber hace tiempo y nosotros como club la apoyamos, es una línea roja en la que quiero alzar la voz, cada día hay jugadoras, mujeres en la sociedad que se sienten así, tanto en las redes sociales como en otros ámbitos" indicó el estratega.

De igual forma, Pedro Losa, pidió que se alzará la voz y lamentó que en sigan existiendo comentarios fuera de lugar en contra de las mujeres.