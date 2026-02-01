    Liga MX Femenil

    América vs. Pumas EN VIVO: Goles, resumen, resultado del partido del Clausura 2026 Liga MX Femenil

    Clásico partidazo entre Águilas y Universitarias invictas desde el Estadio Ciudad de los Deportes.

    Por:Juan Regis
    add
    Síguenos en Google
    Video ¡Gol del América! Super Ki asiste a Nancy Antonio para abrir el marcador

    América y Pumas se miden en el Clásico Capitalino correspondiente a la Jornada 6 del Clausura 2026 de Liga MX Femenil.

    Las Águilas reciben a las Universitarias en el Estadio Ciudad de los Deportes donde buscarán mantener el paso perfecto en el torneo de cuatro victorias y un empate y con tres de dichas victorias de manera consecutiva.

    PUBLICIDAD

    Pero del otro lado de la cancha tendrán a unas Pumas que tampoco saben lo que es perder en el Clausura 2026 con el mismo récord que las rivales, pero con una menor diferencia de goles a favor.

    PROBABLES ALINEACIONES DE AMÉRICA VS. PUMAS LIGA MX FEMENIL

    Más sobre Liga MX Femenil

    América vs. Pumas | Horario y dónde ver el partido de la jornada 6 de Liga MX Femenil
    1 mins

    América vs. Pumas | Horario y dónde ver el partido de la jornada 6 de Liga MX Femenil

    Liga MX Femenil
    ¡Toluca viene de atrás y se lleva el triunfo ante Juárez!
    1 mins

    ¡Toluca viene de atrás y se lleva el triunfo ante Juárez!

    Liga MX Femenil
    Resumen | Toluca le remonta a Juárez en la Liga MX Femenil
    10:48
    GRATIS

    Resumen | Toluca le remonta a Juárez en la Liga MX Femenil

    Liga MX Femenil
    ¡Toluca lo empata! Lili Fernández la empuja al arco rival
    1:28

    ¡Toluca lo empata! Lili Fernández la empuja al arco rival

    Liga MX Femenil
    ¡Golazo de Vicky López! Toluca reacciona con este gran gol
    1:28

    ¡Golazo de Vicky López! Toluca reacciona con este gran gol

    Liga MX Femenil
    ¡Yuyu López enfría el infierno! Golazo de la colombiana
    1:19

    ¡Yuyu López enfría el infierno! Golazo de la colombiana

    Liga MX Femenil
    ¡Dayana Martin se adelanta! FC Juárez sorprende a Diablas
    1:39

    ¡Dayana Martin se adelanta! FC Juárez sorprende a Diablas

    Liga MX Femenil
    Por el liderato: Así puedes ver América vs. Pumas de Liga MX Femenil
    1:16

    Por el liderato: Así puedes ver América vs. Pumas de Liga MX Femenil

    Liga MX Femenil
    Resumen | ¡Ni sus luces! Pachuca golea a Necaxa
    11:14
    GRATIS

    Resumen | ¡Ni sus luces! Pachuca golea a Necaxa

    Liga MX Femenil
    Charlyn Corral brilla con hat-trick y Pachuca hunde al Necaxa en Liga MX Femenil
    2 mins

    Charlyn Corral brilla con hat-trick y Pachuca hunde al Necaxa en Liga MX Femenil

    Liga MX Femenil

    América

    • Sandra Paños
    • Karina Rodríguez
    • Okeke
    • Kimberly Rodríguez
    • Gabriela García
    • Irene Guerrero
    • Sarah Luebbert
    • Kiana Palacios
    • Scarlett Camberos
    • Giana Riley

    Pumas

    • Jashia López
    • Karen Ramírez
    • Ximena Ríos
    • Cristina Torres
    • Julissa Dávila
    • Liced Serna
    • Paola Chavero
    • Wendy Bonilla
    • Alexa Huerta
    • Nayely Bolaños
    • Angelina Hix

    Próximos partidos de América Femenil

    • Juárez vs América Femenil
    • Cruz Azul vs América Femenil
    • América Femenil vs Monterrey
    PUBLICIDAD

    Próximos partidos de Pumas Femenil

    • Atlas vs Pumas Femenil
    • Pumas Femenil vs Chivas
    • JUárez vs Pumas Femenil
    Relacionados:
    Liga MX Femenil

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    Tormento
    Tráiler: Mochaorejas
    Par de ideotas
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX