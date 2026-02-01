América vs. Pumas EN VIVO: Goles, resumen, resultado del partido del Clausura 2026 Liga MX Femenil
Clásico partidazo entre Águilas y Universitarias invictas desde el Estadio Ciudad de los Deportes.
Video ¡Gol del América! Super Ki asiste a Nancy Antonio para abrir el marcador
América y Pumas se miden en el Clásico Capitalino correspondiente a la Jornada 6 del Clausura 2026 de Liga MX Femenil.
Las Águilas reciben a las Universitarias en el Estadio Ciudad de los Deportes donde buscarán mantener el paso perfecto en el torneo de cuatro victorias y un empate y con tres de dichas victorias de manera consecutiva.
Pero del otro lado de la cancha tendrán a unas Pumas que tampoco saben lo que es perder en el Clausura 2026 con el mismo récord que las rivales, pero con una menor diferencia de goles a favor.
PROBABLES ALINEACIONES DE AMÉRICA VS. PUMAS LIGA MX FEMENIL
América
- Sandra Paños
- Karina Rodríguez
- Okeke
- Kimberly Rodríguez
- Gabriela García
- Irene Guerrero
- Sarah Luebbert
- Kiana Palacios
- Scarlett Camberos
- Giana Riley
Pumas
- Jashia López
- Karen Ramírez
- Ximena Ríos
- Cristina Torres
- Julissa Dávila
- Liced Serna
- Paola Chavero
- Wendy Bonilla
- Alexa Huerta
- Nayely Bolaños
- Angelina Hix
Próximos partidos de América Femenil
- Juárez vs América Femenil
- Cruz Azul vs América Femenil
- América Femenil vs Monterrey
Próximos partidos de Pumas Femenil
- Atlas vs Pumas Femenil
- Pumas Femenil vs Chivas
- JUárez vs Pumas Femenil
