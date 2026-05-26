    Liga MX Femenil

    Hugo Sánchez se convierte en nuevo director técnico de Necaxa

    A través de un comunicado se oficial la llegada del entrenador a partir del Apertura 2026.

    Por:Antonio Quiroga
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    Video Necaxa se despide de tres jugadores de cara al Apertura 2026 de la Liga MX

    Necaxa Femenil anunció la llegada de Hugo Sánchez Gutiérrez como el nuevo director técnico del cuadro de las Centellas a partir del Apertura 2026 de la Liga MX Femenil.

    Fue a través de un comunicado que el cuadro del futbol femenino en México dio a conocer la noticia este martes 26 de mayo en sus redes sociales.

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    Presentación de Hugo Sánchez como técnico de Necaxa Femenil


    "Club Necaxa da la bienvenida al profesor Hugo Sánchez Gutiérrez, quien asumirá la dirección técnica de Centellas a partir del torneo Apertura 2026. La llegada representa continuidad al trabajo y desarrollo que ha construido dentro de la institución, respaldado por su experiencia en futbol formativo y profesional, así como por el conocimiento del entorno y la identidad del Club.

    Hugo Sánchez cuenta con experiencia como futbolista profesional, etapa que posteriormente complementó con una trayectoria enfocada en la formación y dirección técnica. A lo largo de su carrera, ha formado parte de instituciones como Atlas FC, Celaya FC, Club Irapuato, la Universidad del Valle de México, Alfareros de Tonalá y Colegio Once México.

    "Dentro de Club Necaxa, ha trabajado en fuerzas básicas desde el año 2023, ocupando cargos administrativos y deportivos, además de desempeñarse como auxiliar técnico en las categorías Sub 19 y Sub 23. Asimismo, dirigió a la categoría Sub 15 y recientemente estuvo al frente de la Sub 14, formando parte activa del desarrollo de talento #HechoEnNecaxa dentro de la institución", se lee dentro del comunicado de prensa.

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