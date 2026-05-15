    Liga MX Femenil

    Rayadas se lleva mínima ventaja sobre el América, en la Final de la Liga MX Femenil

    Con gol de Alice Soto, Monterrey derrota 1-0 a las Águilas en el partido de ida de la Final de la Liga MX.

    Por:
    Baudelio García Espinosa
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    Video Resumen | Rayadas se lleva ventaja mínima sobre el América

    Partido intenso, de buen futbol y llegadas, aunque el invitado solo llegó en una ocasión y seguramente lo mejor será para el encuentro de vuelta. En los primeros 90 minutos, Rayadas derrota 1-0 al América, en la ida de la Final de la Liga MX.

    Un descuido defensivo del América fue aprovechado por Rayadas para marcar el gol que las puso al frente en el marcador, al minuto 24. Alice Soto recibió gran servicio y se encaró sola al marco de las Águilas, para batir a la guardameta Sandra Paños.

    Video ¡Alice Soto revienta las redes! Gool de Rayadas para el 1-0

    América intentó reaccionar en par de acciones, pero el gol no cayó en el BBVA que registró una buena entrada del público regiomontano.

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    Rayadas estuvo cerca del segundo, pero una posición adelantada y grandes rechaces de Sandra Paños evitaron que el marcador se incrementara a favor de Monterrey.

    En la recta final del partido, Scarlett Camberos y Samantha Simental iniciaron una gresca que no pasó a mayores.

    El compromiso de vuelta se juega el próximo domingo a las 12:00 PM (14:00 ET y 11:00 PT en los Estados Unidos).

    En México lo podrás ver por el Canal 2, TUDN y la plataforma digital ViX.

    En los Estados Unidos por TUDN, la app de tudn.com y ViX.

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