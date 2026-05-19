    Liga MX Femenil

    Emilio Azcárraga Jean felicita al América Femenil por el título de Liga MX Femenil

    El presidente de América lanzó un mensaje de felicitación en sus redes sociales tras el título.

    Por:
    Alonso Ramírez
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    Video Emilio Azcárraga Jean felicita a Club América Femenil

    América Femenil consiguió su tercer campeonato de la Liga MX Femenil al vencer a Rayadas de Monterrey en la Final del Clausura 2026.

    En el estadio estuvo Emilio Azcárraga Jean, presidente de América, quien festejó el título conseguido por el equipo femenil.

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    Este día, a través de sus redes sociales las felicitó con un mensaje en el que resalta el orgullo que siente al verlas levantar un trofeo más acompañado de un video muy emotivo.

    “Qué GRAN orgullo para mí, y para mi familia, ver a este equipo femenil, luchar, creer y levantar la copa. Gracias, Águilas. Gracias, afición. GRACIAS Campeonas ¡¡¡El Club America se vive con el corazón... SIEMPRE!!!”.

    Además, este equipo femenil rompió una ‘maldición’ para el equipo local en finales disputadas en el Estadio Ciudad de los Deportes.

    Ahora, América Femenil es la tercera escuadra de la Liga MX Femenil más ganadora, solo detrás de Tigres y Rayadas, ya superó a Chivas.

    Video ¡Se marca penal para el América! ¡Camberos pone el 3-0 y están cerca del título!
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