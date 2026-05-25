Tigres Femenil fue invitado de honor foro internacional de UEFA en Noruega
El evento es un intercambio para mejorar y sostener el futbol femenil a nivel global.
En el marco de la Gran Final de la UEFA Women´s Champions League que ganó el Barcelona al Lyonn, se llevó a cabo un foro de gran importancia sobre el futbol femenil en el que la escuadra de Tigres Femenil fue invitada de honor.
Se trata del Business Case for Women’s Football 2026, evento organizado por la UEFA en Oslo, Noeruega, donde se debate sobre el desarrollo del futbol femenil a nivel global.
Carlos Valenzuela, vicepresidente ejecutivo de Club Tigres, representó a la institución y a las Amazonas, equipo con más campeonatos en la Liga MX Femenil, donde en el panel “Invertir donde importa: ¿Cómo y dónde deben los clubes destinar capital?”, compartiendo escenario con Xavier O’Callaghan, director de Deportes Profesionales del FC Barcelona, y Maren Mjelde defensora del Arna-Bjornar y de la Selección de Noruega.
A través de un comunicado de prensa, el Club Tigres UANL, mostró orgulloso el acontecimiento en tierras europeas.
“La presencia de Tigres en este foro reafirma el reconocimiento internacional del proyecto femenil del club como uno de los más sólidos y con mayor proyección del Continente. Ser invitados a un panel de esta naturaleza, junto a instituciones como el FC Barcelona y en un escenario de la magnitud de la UEFA Women’s Champions League, posiciona a Tigres Femenil como referente en la conversación global sobre el futuro del futbol femenino”.