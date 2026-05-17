Liga MX Femenil América derrota a Rayadas en la Final y es campeona de la Liga MX Femenil 2026 Dos errores del cuadro regio dieron pie a la remontada azulcrema en casa.

Video ¡Se marca penal para el América! ¡Camberos pone el 3-0 y están cerca del título!

América Femenil derrotó a Rayadas de Monterrey en la Final de Vuelta del Clausura 2026 para levantar el título de la Liga MX Femenil en el Estadio Ciudad de los Deportes tras remontar el marcador global.

A los 7 minutos, el error de la arquera de Monterrey, Paola Manrique, permitió que Montse Saldivar cabeceara a segundo poste para anotar el primero de la tarde y empatar rápidamente el marcador global.

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Sin embargo, mientras América celebrada, el VAR mandó llamar a la árbitra para revisar una posible falta previa que, tras algunos minutos se marcó como infracción, por el claro empujón de Geyse Da Silva antes de la pifia.

A la media hora de juego, Rayadas tuvo para estrenar el marcador con la gran proyección de la defensa central Valeria del Campo, quien se sumó al ataque y quedó habilitada frente al arco para disparar pegado al poste, pero a centímetros de anotar.

Video ¡América está remontando! ¡Goool de las Águilas cortesía de Geyse!

Cuando moría el primer tiempo, un error de comunicación entre la central y la arquera de Rayadas dejó un balón vivo tras el centro de Camberos al corazón del área que Irene Guerrero aprovechó para puntear rápidamente y así empatar el juego de cara al descanso.

A los 5 minutos del segundo tiempo, como si se tratara de una copia de la jugada pasada, Manrique atajó muy mal un balón de trámite, lo dejó vivo en el área chica y Geyse Da Silva aprovechó para disparar con potencia para remontar en el global 2-1.

En la recta final, un claro contacto de Rayadas sobre Geyse provocó la revisión del VAR y el penal para América que Scarlett Camberos cobró de manera inmejorable al costado para el 3-1 del título azulcrema.