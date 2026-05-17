Liga MX Femenil América vs. Rayadas: Horario y dónde ver la Final de la Liga MX Femenil Monterrey llega con ventaja de un gol al compromiso de vuelta frente a las Águilas, en el estadio de la Ciudad de los Deportes.

Por: Baudelio García Espinosa Síguenos en Google

Video América vs. Rayadas: Horario y dónde ver la Final de la Liga MX Femenil

Rayadas logró apenas un gol de ventaja sobre el América, en el encuentro de ida de la Final de la Liga MX Femenil, con tanto de Alice Soto. Monterrey tuvo la oportunidad de incrementar su ventaja, pero la guardameta del club azulcrema Sandra Paños tuvo una destacada actuación.

Casi al finalizar el compromiso, el América tuvo una clara para el empate, pero su futbolista no logró definir y se perdió la oportunidad más clara en el compromiso.

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El cuadro del técnico Ángel Campa deberá aprovechar el jugar en casa, seguramente ante un lleno, para presionar a Rayadas desde el inicio y sobre todo no tener los descuidos defensivos que presentaron en la ida.

América vs. Rayadas: Horario y dónde ver la Final de la Liga MX Femenil