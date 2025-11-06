La Fiesta Grande de la Liga MX Femenil nos regala el encuentro entre Rayadas y América que se enfrentarán en los Cuartos de Final del Apertura 2025 y que promete muchas emociones.

Las Águilas se metieron a la liguilla al ubicarse en la tercera posición del torneo, por su parte, el conjunto de Monterrey terminó la temporada regular en el sexto sitio.

PUBLICIDAD

En el historial de enfrentamientos en liguilla entre ambas escuadras las Rayadas tienen saldo a favor con tres series ganadas, incluida la Final del Clausura 2024 donde le arrebataron en penales el título al América.

En este Apertura 2025 las Águilas derrotaron de visita 1-2 a Monterrey en el Gigante de Acero en partido de la jornada 14.

HORARIO Y DÓNDE VER EL RAYADAS VS. AMÉRICA DE LA IDA DE CUARTOS DE FINAL DE LIGA MX FEMENIL



Cuando: Jueves 7 de noviembre en el estadio BBVA.

Horario: El Rayadas vs. América se jugará en punto de las 7:15pm del Centro de México; 8:15pm del Este, 7:15pm del Centro y 5:15pm del Pacífico.