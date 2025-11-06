    Liga MX Femenil

    Horario y dónde ver Rayadas vs. América de Cuartos de Final de Liga MX Femenil

    Monterrey recibe a las Águilas en el juego de ida de los Cuartos de Final del Apertura 2025 de la Liga MX Femenil.

    Por:
    Raúl Martínez.
    Video Duelo que sacará chispas: Así puedes ver Rayadas vs. América

    La Fiesta Grande de la Liga MX Femenil nos regala el encuentro entre Rayadas y América que se enfrentarán en los Cuartos de Final del Apertura 2025 y que promete muchas emociones.

    Las Águilas se metieron a la liguilla al ubicarse en la tercera posición del torneo, por su parte, el conjunto de Monterrey terminó la temporada regular en el sexto sitio.

    PUBLICIDAD

    En el historial de enfrentamientos en liguilla entre ambas escuadras las Rayadas tienen saldo a favor con tres series ganadas, incluida la Final del Clausura 2024 donde le arrebataron en penales el título al América.

    En este Apertura 2025 las Águilas derrotaron de visita 1-2 a Monterrey en el Gigante de Acero en partido de la jornada 14.

    HORARIO Y DÓNDE VER EL RAYADAS VS. AMÉRICA DE LA IDA DE CUARTOS DE FINAL DE LIGA MX FEMENIL


    Cuando: Jueves 7 de noviembre en el estadio BBVA.

    Horario: El Rayadas vs. América se jugará en punto de las 7:15pm del Centro de México; 8:15pm del Este, 7:15pm del Centro y 5:15pm del Pacífico.

    Donde ver: El juego lo podrás disfrutar en México por la señal de Canal 9, TUDN y ViX. Mientras que en Estados Unidos por TUDN, TUDN.com, App de TUDN y ViX.

    Más sobre Liga MX Femenil

    9:31
    Resumen | Pachuca asesta ‘primer golpe’ a Cruz Azul

    Resumen | Pachuca asesta ‘primer golpe’ a Cruz Azul

    1:20
    ¡Travesaño evita el tercero del Pachuca! Charlyn Corral lo cobra magistral

    ¡Travesaño evita el tercero del Pachuca! Charlyn Corral lo cobra magistral

    1:17
    ¡Espectacular atajada de Alejandría Godínez! Se salva Cruz Azul

    ¡Espectacular atajada de Alejandría Godínez! Se salva Cruz Azul

    1:38
    ¡Doblete de Charlyn Corral! Pachuca toma la ventaja 1-2

    ¡Doblete de Charlyn Corral! Pachuca toma la ventaja 1-2

    1:51
    ¡Pachuca responde! Charlyn Corral puntea para el empate a un gol

    ¡Pachuca responde! Charlyn Corral puntea para el empate a un gol

    Relacionados:
    Liga MX Femenil

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    La Trevi sin filtro
    Gratis
    Tráiler: Cómplices
    Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
    El Conquistador: Luna de miel extrema
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX