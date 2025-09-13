Video Resumen | Debut internacional y triunfo de Juárez en La Noria

Cruz Azul recibió a FC Juárez en la Jornada 11 del Apertura 2025 de la Liga MX Femenil, duelo que se disputo en las instalaciones de La Noria y donde las Bravas salieron con el triunfo.

En una mala salida del arco de Cruz Azul, el balón le cayó a Enekia Lunyamila y eso fue suficiente para que fusilara a la guardameta con un zurdazo imparable y adelantar a las de Juárez.

PUBLICIDAD

Las jugadoras de la Máquina hicieron el esfuerzo, fueron al ataque y pelearon por conseguir el empate, pero no se les dieron las cosas y no pudieron crear ocasiones claras de peligro.

Balones cerca, tiros al poste y centro que no rindieron frutos fue el tenor de la segunda mitad del encuentro ante la poca respuesta de las Bravas.

En la agonía del juego y con la lluvia cayendo con fuerza, cayó el segundo tanto de Juárez. Norma Palafox se escapó en un contragolpe, el tiro lo detuvo la portera y Hapsatou Malado mandó guardar, así se estrenó la senegalesa en la Liga MX Femenil en su debut.

Con este resultado, Juárez llegará a 18 puntos, mientras que Cruz Azul se quedará con 14 unidades, para la siguiente fecha de la Liga MX Femenil, las Bravas recibirán a Tigres y la Máquina visitará al Puebla.