"Ahorita estoy muy tranquila, me siento bien, pero unos días antes lloré porque recordaba todo lo que ha pasado, las críticas que he recibido, muchas injustamente, sinceramente, porque yo creo que siempre he hablado en la cancha, siempre he hablado con números, pero al final lo más bonito es hablar trabajando".

"Me he tenido que comer muchas cuando me ha tocado perder, a la que revientan primero es a mí, no pasa nada, ya me acostumbré a recibir pedradas, pero también me he acostumbrado a levantarme, a saber quién soy y hoy se cierra un capítulo, lo veo como quitarme ese peso de muchas liguillas y finales que no se daba".