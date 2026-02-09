Liga MX Femenil Angel Villacampa ofrece disculpas tras insultos en América Femenil El técnico del América Femenil explica las palabras que usó tras el encuentro ante Juárez y lo que quiso decir en el momento.

Video Villacampa ofrece disculpas en América Femenil tras insulto a jugadoras

Con una remontada de ensueño conseguida ante Cruz Azul para llevarse la victoria 2-1, el técnico del América Femenil, Ángel Villacampa, aprovechó para pedir disculpas por el malentendido del partido pasado en que parecía haber insultado a sus jugadoras.

" Voy a aprovechar para pedir disculpas a todas aquellas personas que se hayan sentido ofendidas por esas declaraciones, pero solamente para aclarar, de hecho ni siquiera voy a contestar a gente que haya malinterpretado en el contexto de que yo soy ofensivo con mis jugadoras".

El estratega explicó el sentido en el que dijo sus palabras pasadas tras el encuentro ante Juárez, mismas que nunca buscó que fueran ofensivas.

"Más allá de la contestación, pido disculpas sobre todo por ese malentendido, porque realmente en España un entrenador mío, hace mucho tiempo, me dijo que se podía perder, ganar o empatar por ser mejor, por ser peor, por hacer las cosas bien, por hacer las cosas mal, pero no por hacer el tonto".

Villacampa confesó que intentó trasladar aquellas palabras a un contexto más mexicano, pero que no supo hacerlo, por lo que todo pareció que era un insulto para sus jugadoras.

"Y o quise utilizar una palabra mexicana, no la supe utilizar bien, si hubiese dicho tonto no hubiese pasado nada, creo que donde está mi equivocación es utilizar una palabra que no es la adecuada y hacerlo en femenino, pero todas mis ruedas de prensa son en femenino, siempre".

Finalmente, el técnico del América Femenil dejó clara la relación que existe entre él y sus jugadoras.