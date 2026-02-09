América se impone de visita a Cruz Azul en la Jornada 8 de la Liga MX Femenil
Las Águilas vienen de atrás y, con gol en la recta final, derrotan a domicilio a las cementeras para colocarse en la cima del torneo.
En partido de la Jornada 8 de la Liga MX Femenil, América vino de atrás, se llevó la victoria a domicilio 2-1 sobre Cruz Azul y se apoderó del liderato del Torneo Clausura 2026
A los 39 minutos, cuando más dominaba América, Ana Martínez metió un pase filtrado directo al corazón del área, donde apareció Aerial Chavarin para cruzar el disparo y mandar la de gajos a la red para el 1-0 en favor del Cruz Azul.
La respuesta del América llegó pronto, al 47', tras una serie de rebotes, el balón cayó a los pies de Gabriela García, quien lo impactó desde los linderos del área e hizo un golazo al meterla al ángulo ante el vuelo inútil de la portera cementera.
Ya cerca del final, a los 85 minutos, en un centro desde banda izquierda, Sarah Luebbert alarga el envío con un toque, mismo que fue a parar a los botines de Irene Guerrero, quien no desaprovechó la oportunidad para dar la voltereta con el 2-1 en la pizarra.
Con este marcador, América llegó a 20 puntos, producto de seis victorias y dos derrotas para colocarse momentáneamente en lo más alto de la tabla y su próximo compromiso será en casa ante las Rayadas.
Por su parte, Cruz Azul se mantuvo con tres victorias, dos empates y tres derrotas y puso en riesgo el mantenerse entre los ocho primeros lugares al acumular solamente 11 unidades y su siguiente encuentro será de visita ante Tijuana.