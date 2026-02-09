Liga MX Femenil Pumas derrotó a Chivas en la Jornada 8 del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil Con la anotación de Montse Hernández las auriazules consiguieron su quinta victoria del torneo.

Por: Alonso Ramírez

Pumas recibió a Chivas y las derrotó por la mínima diferencia en el Estadio Olímpico Universitario, este duelo es parte de la Jornada 8 del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil.

La anotación cayó por conducto de Montse Hernández, un golazo que dejó a todos con la boca abierta en el estadio. La jugadora prendió el esférico desde el costado del área grande y este cayó dentro del arco de Blanca Félix.



Las Rojiblancas buscaron el empate durante todo el encuentro, pero no fueron capaces de hacerlo, incluso les anularon una anotación. Un fuera de lugar de Alicia Cervantes provocó que la abanderada hiciera la indicación.

Con este resultado, Chivas se quedó con 19 puntos en el tercer lugar, mientras que Pumas llegó a 16 unidades en la sexta posición.