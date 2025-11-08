Video Norris gana el sprint del GP de Brasil marcado por el brutal accidente de Bortoleto

Se llevó a cabo la clasificación del Gran Premio de Brasil de Fórmula 1 de este domingo con la gran noticia del tropiezo de Max Verstappen, de Red Bull, en la Q1, y la pole position para Lando Norris, recién ganador del GP de México.

El piloto neerlandés quedó en el lugar 16 en la funesta primera ronda de clasificación. Verstappen alegó problemas para controlar su monoplaza y se mostró molesto por los problemas a estas alturas del campeonato.

PUBLICIDAD

"Simplemente fue malo. No pude presionar, el coche estaba por todos lados. Tuve que pilotearlo por debajo de su capacidad, algo que en definitiva no funciona durante la clasificación. Necesitamos analizar qué está pasando, porque no entiendo cómo puede salir todo tan mal".

Horas antes, Lando Norris se había consagrado en la la carrera sprint marcada por el abandono de su compañero de equipo y rival por el título, Oscar Piastri, del argentino Franco Colapinto y el brasileño Gabriel Bortoleto, tras una serie de accidentes en una pista afectada por el clima lluvioso.

ASÍ QUEDÓ LA CLASIFICACIÓN RUMBO AL GRAN PREMIO DE BRASIL