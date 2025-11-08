Lando Norris gana el accidentado sprint del GP de Brasil y aumenta su ventaja

Video Norris gana el sprint del GP de Brasil marcado por el brutal accidente de Bortoleto

El británico Lando Norris, (McLaren) que viene de ganar el GP de México, se impuso este sábado en la carrera sprint del Gran Premio de Brasil, marcada por el abandono de su compañero de equipo y rival por el título, Oscar Piastri, y del argentino Franco Colapinto y el brasileño Gabriel Bortoleto, tras sendos accidentes en una pista afectada por la lluvia.

En condiciones mixtas por la humedad en Interlagos, pero con neumáticos lisos, Norris mantuvo el liderazgo desde la salida con gomas medias, resistiendo el ataque del italiano Kimi Antonelli (Mercedes), quien apostó por los blandos.

Piastri, que marchaba tercero, perdió el control de su coche en la sexta vuelta al pisar el piano mojado de la “S de Senna” y chocó contra el muro, en un incidente casi simultáneo con los de Nico Hülkenberg y Colapinto.

Tras una interrupción de 24 minutos, la carrera se reinició con salida en movimiento. Norris cambió a neumáticos blandos y controló el ritmo hasta el final, pese a la presión de Antonelli, que terminó a medio segundo.

George Russell completó el podio, seguido por Max Verstappen, Charles Leclerc y Fernando Alonso, mientras que Lewis Hamilton y Lance Stroll cerraron la zona de puntos.

Con este resultado, Norris amplió a nueve puntos su ventaja sobre Piastri en el campeonato.

Durísimo choque de Gabriel Bortoleto

Gabriel Bortoleto escapó ileso de un brutal accidente en la última vuelta de la carrera sprint del Gran Premio de Brasil, cuando intentaba adelantar al piloto de Williams, Alex Albon. El accidente terminó con un fuerte impacto en la curva 1 del circuito de Interlagos.

Persiguiendo a Albon contra el Senna S, con la esperanza de superar al piloto británico-tailandés antes de la bandera a cuadros, Bortoleto se lanzó al adelantamiento, pero perdió tracción al desactivarse el DRS de su monoplaza y al perder tracción sobre el asfalto mojado.

El coche trompeó, impactando contra el interior de la curva 1 antes de rebotar por la pista y chocar contra el muro exterior. El violento impacto fue lo suficientemente fuerte como para romper la columna de dirección y esparcir restos del Sauber por todo el circuito.

