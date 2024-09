A unos días de su combate ante Edgar Berlanga , Saúl ‘Canelo’ Álvarez considera si es momento de hacer un cambio de look.

El boxeador mexicano publicó un video en su cuenta de Tiktok donde se muy animado y bailando al ritmo de la Oreja de Van Gogh tras un entrenamiento y aprovechó para hacerse unos nuevos peinados y le preguntón a los aficionados si era momento de un nuevo look: “¿Me cambio el look así? ¿O no? ¿O nada?”, fue la descripción de la publicación .