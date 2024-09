Luego del intenso careo en Los Ángeles entre Canelo y Berlanga, el campeón mexicano sentenció que no tendrá consideración alguna con su rival el próximo 14 de septiembre en Las Vegas.

"A los que les he dicho (sobre no tener compasión) y los que se han comportado así los he terminado antes de los 12 asaltos y este no va a ser la excepción.

Publicidad

"Me lo imagino perfecto, sé cómo va a salir a tirar sus bombazos, pero va a ser muy difícil que me conecte, lo empezaré a golpear fuerte desde los primeros asaltos, haré que sienta mucho dolor", sentenció Canelo en exclusiva con Iñaky Arzate para TUDN.

El otrora campeón indiscutido de las 168 libras, antes de que la FIB lo despojara del título días después de hacerse oficial la pelea con Berlanga, dejó en claro que el boricua no está a la altura de otros rivales.

"No puedes compararlo con un Floyd Mayweather, Erislandy Lara, Caleb Plant, Jacobs o Golovkin, no puedes compararlo con ninguno de ellos, es un buen peleador, fuerte, grande, que subirá al ring muy pesado seguramente, de ahí en fuera no es nada extraño para mí".

Berlanga: "Canelo estaba riéndose en mi cara"

Edgar Berlanga, retador a los tres títulos de Canelo en las 168 libras, aclaró qué fue lo que lo molestó en las dos ruedas de prensa, en Nueva York y Los Ángeles, que hizo que reaccionara de manera violenta.

"Soy un guerrero, Canelo tiene un guille que no me gusta, ayer en el cara a cara con él estaba como riéndose en mi cara, no me gusta eso, soy hombre, pero somos guerreros también, está loco, me dijo que le tengo miedo y no tengo nada de eso en mi corazón".

Video Canelo y el desencuentro con Turki Al-Sheikh: “Hay maneras” Saúl Álvarez aclaró que él rechazó la pelea con Crawford y que no necesita de nadie para seguir en la cima. 0:54 mins