El invicto campeón interino de peso ligero del CMB , 'King' Ryan (21-0, 18 KOs), lució fuerte en una publicación de Instagram con él golpeando. García, de 22 años, no dice cuándo regresará al ring para reanudar su carrera. Peleó por última vez el 2 de enero, con un KO a Luke Campbell en el séptimo asalto en una eliminatoria por el título del CMB en 135 libras.

Ryan estaba programado previamente para enfrentar a Javier Fortuna y se suponía que el ganador desafiaría al campeón de peso ligero del CMB, Devin Haney , a finales de este año. No es gran cosa para Ryan enfrentarse a Fortuna (36-2-1, 25 KOs) porque no necesita pelear con él para tener una oportunidad por el título contra Haney. Ese enfrentamiento está ahí para Ryan siempre que lo desee.

“¡Gracias a todos por mostrar su apoyo! Con la ayuda de mi equipo y mi familia, estoy avanzando. Nunca sabré por qué la ansiedad y la depresión me golpearon como un camión y por qué todavía me estoy recuperando. ¡Pero estoy tratando de lidiar con los problemas que estoy teniendo! ¡Esta bolsa es mi ansiedad, y me balanceo con toda mi intención de destruirla! 😤🥊".