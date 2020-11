Mike Tyson y su 'peculiar' manera de pasar los exámenes antidoping

A lo largo de su carrera como boxeador Mike Tyson fue sometido a pruebas antidoping para comprobar que era un deportista limpio; sin embargo, el ex campeón mundial de peso Completo sabía que no era así, por lo que reveló que en aquél entonces tuvo que utilizar una prótesis de pene a la que nombró 'Whizzinator' , el cual contenía orina limpia de su bebé e incluso llegó a utilizar la de su esposa .

"Le ponía la orina de mi bebé", reveló en el podcast 'Hotboxing con Mike Tyson'. "Una vez que utilicé la de mi esposa, ella estaba como: 'Cariño, espero que no esté embarazada nuevamente o algo así', y dije que no usaríamos más la de ella, que usaríamos la del niño porque me asisté de que pudera estar embarazada nuevamente", señaló el pugilista.