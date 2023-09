Canelo Álvarez prepara pelea ante Charlo al ritmo de Peso Pluma

"No sé como me vea, pero me siento bien y pienso en uno de los mejores momentos que he tenido, estoy contento de estar disponible para entrenar al cien por ciento con mi mano izquierda, tu puedes ver un poco y eso me hace sentir confiado porque entrenas al cien y al no hacerlo dudas un poco y no estás confiado. Me siento al cien por ciento, como una bestia", dijo el mexicano.