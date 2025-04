Carlos Alcaraz dice estar a gran nivel y tiene grandes recuerdos de México

Carlos Alcaraz, tenista español y número tres del mundo, ganó el Masters 1.000 de Miami en el 2022 , siendo en ese momento el título más importante de su carrera y que, tres años después, ha dejado más que claro que no fue cuestión de suerte, sino por el contrario el inicio de una carrera que con apenas 21 años de edad ya es impresionante.

“Sí, la verdad que estoy contento con el nivel que estoy mostrando. Hay cosas que mejorar o claramente, pero la verdad que me siento con confianza. Me siento que estoy jugando a un nivel altoy vamos a intentar hacerlo de la mejor manera posible aquí en Miami que me estoy preparando bastante bien”, dijo Alacaraz.