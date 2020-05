Rodgers reconoce la posibilidad de terminar su carrera en otro equipo

Aaron Rodgers reconoció la posibilidad de terminar su carrera en algún otro lado lejos de los Packers , quienes reclutaron el pasado Draft a Jordan Love, una situación que en su momento pareció no agradarle.

“Mi sincero deseo de comenzar y terminar con la misma organización, tal como lo han hecho con muchos otros jugadores a lo largo de los años, puede no ser una realidad en este momento. Y por mucho que entiendo la perspectiva futura de la organización y quiero asegurarme de que están pensando en el equipo ahora y en el futuro, y respeto eso, al mismo tiempo todavía creo en mí y tengo un fuerte deseo de jugar en mis 40 años. Simplemente no estoy seguro de cómo funciona todo en este momento ", apuntó Rodgers a The Sports Illustrated.