¡Agónico triunfo 23-20 de los Seahawks sobre Cardinals en el último segundo!
Lo que parecía un juego de pocas emociones terminó al extremis con un gol de campo de 52 yardas de Jason Mayers, para el triunfo de Seattle.
Seattle Seahawks sufrió demás, pero al final salió victorioso de Arizona con el gol de campo de 52 yardas de Jason Mayers para el triunfo 23-20 ante Cardinals. El equipo del coach Mike Macdonald desde el arranque del partido comenzó a imponer condiciones con par de touchdowns de AJ Barner y Zach Charbonnet.
Los Cardinals no reaccionaban por lo que al descanso la ventaja era para los de Seattle 14-3. En el último cuarto, Arizona tomó el control del encuentro y respondió con 14 puntos con pase a Marvin Harrison y a Emari Demercado, para dejar empatado el marcador a 20 puntos faltando 28 segundos.
En la última serie ofensiva el ataque de los Seahawks no decepcionó y se acercó al territorio rival, para que Mayers definiera el encuentro con el gol de campo y la victoria en los bolsillos. Sam Darnold terminó con 229 yardas y un touchdown.
Seattle suma tres triunfos, por una derrota y Arizona se queda con dos y dos. La próxima semana los Seahawks reciben a Tampa Bay y los Cardinals se quedan en casa para jugar ante los Titans.