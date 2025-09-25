Seattle Seahawks sufrió demás, pero al final salió victorioso de Arizona con el gol de campo de 52 yardas de Jason Mayers para el triunfo 23-20 ante Cardinals. El equipo del coach Mike Macdonald desde el arranque del partido comenzó a imponer condiciones con par de touchdowns de AJ Barner y Zach Charbonnet.

Los Cardinals no reaccionaban por lo que al descanso la ventaja era para los de Seattle 14-3. En el último cuarto, Arizona tomó el control del encuentro y respondió con 14 puntos con pase a Marvin Harrison y a Emari Demercado, para dejar empatado el marcador a 20 puntos faltando 28 segundos.

En la última serie ofensiva el ataque de los Seahawks no decepcionó y se acercó al territorio rival, para que Mayers definiera el encuentro con el gol de campo y la victoria en los bolsillos. Sam Darnold terminó con 229 yardas y un touchdown.