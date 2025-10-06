El exmariscal de campo de la NFL, Mark Sánchez, enfrenta un nuevo cargo por delito grave de agresión con lesiones corporales graves, además de los cargos por delito menor en su contra tras un violento incidente ocurrido el pasado fin de semana en Indianápolis.

El fiscal del condado de Marion, Ryan Mears, anunció el nuevo cargo durante una conferencia de prensa junto al jefe del Departamento de Policía Metropolitana de Indianápolis, Chris Bailey, y explicó que la acusación podría implicar una pena de entre uno y seis años de prisión.

Según los documentos judiciales, Sánchez habría estado bajo los efectos del alcohol cuando se enfrentó a un camionero de 69 años. El exjugador habría abordado al conductor, lo que desató una confrontación física que terminó con el uso de gas pimienta y un arma blanca.

El informe policial indica que Sánchez sufrió múltiples heridas punzocortantes en el torso superior derecho, mientras que el conductor presentó un corte en la mejilla izquierda.

El fiscal Mears detalló que la declaración jurada de causa probable fue enmendada luego de confirmarse que el camionero sufrió lesiones graves, lo que motivó el nuevo cargo. Añadió que las autoridades aún trabajan en la recopilación de pruebas y testimonios, y que existen órdenes de arresto pendientes relacionadas con el caso.

Sánchez, quien tenía programada una audiencia judicial este martes, la verá reprogramada para el 4 de noviembre. Su abogado, James Voyles, declinó hacer comentarios sobre el proceso legal que ahora enfrenta el exjugador.