¡La hora está cerca y los Chiefs llegaron a la cita en Tampa!

El campeón de la Conferencia Americana realizó un largo viaje hacia la sede del gran juego y a su llegada se mostraron de buen ánimo. En el vuelo estuvieron personas del staff y desde luego los jugadores; sin embargo, hubo algo diferente con respecto a otros años, una de las tantas consecuencias de la pandemia, pues las familias de los protagonistas del fin de semana no pudieron acompañarlos por cuestiones de seguridad, por lo que tuvieron que viajar aparte así como los representantes de la prensa que cubren al equipo constantemente.

El equipo fue recibido por cinco camiones que los trasladaron a su hotel de concentración al cual no se le permite la entrada a ninguna persona ajena a la organización, esto como medida de precaución para no correr ningún riesgo de contagio de COVID-19, además, estarán en total aislamiento. Mientras que en el caso de los Buccaneers, seguirán el mismo protocolo de la temporada que es no concentrarse previo al partido.