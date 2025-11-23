Resultados Semana 12 de NFL: Patriots, Packers y Bears ganan

La Semana 12 de la NFL continuó este domingo con buenas victoria de los New England, Green Bay Packers y Chicago Bears, tres equipos que han tenido éxito en buen inicio en al temporada 2025.

Además, este domingo, los Kansas City Chiefs sufrieron pero vencieron en tiempo extra a los Indianapolis Colts en uno de los duelos más esperados.

Esta nueva semana inició con el partido de Jueves en la Noche con la victoria de los Houston Texans sobre los Buffalo Bills.

REULTADOS DE LA SEMANA 12 DE LA NFL:

New York Jets 10-23 Baltimore Ravens

Derrick Henry anotó dos touchdowns en el tercer cuarto y los Baltimore Ravens se recuperaron de una primera mitad aletargada para vencer a los New York Jets este domingo, logrando su quinta victoria consecutiva. Baltimore ha pasado de 1-5 a 6-5, pero esta no fue una actuación especialmente convincente. Lamar Jackson completó 13 de 23 pases para 153 yardas y no se mostró tan ágil como de costumbre tras lidiar recientemente con problemas de rodilla y tobillo. Henry solo pudo anotar 64 yardas en 21 acarreos. Los Jets (2-9) lideraban 7-3 al medio tiempo, su primera ventaja después de dos cuartos desde el primer partido de la temporada contra Pittsburgh.

Pittsburgh Steelers 28-31 Chicago Bears

Caleb Williams lanzó tres touchdowns y los Bears vencieron a los Pittsburgh Steelers por 31-28 en un duelo entre líderes de división, con el antiguo némesis de Chicago, Aaron Rodgers, fuera por una fractura en la muñeca izquierda. Rodgers tiene un récord de 25-5 contra los Bears en su larga trayectoria en Green Bay. En una ocasión, se volvió hacia la multitud en Soldier Field y gritó que todavía era dueño de Chicago. Pero el cuatro veces MVP no tuvo la oportunidad de demostrar si ese sigue siendo el caso.

New England Patriots 26-20 Cincinnati Bengals

Drake Maye lanzó para 294 yardas y un touchdown, Marcus Jones devolvió una intercepción 33 yardas para una anotación y los New England Patriots, líderes de la AFC, remontaron una desventaja inicial de 10 puntos y extendieron su racha de victorias a nueve con una victoria de 26-20 sobre los Cincinnati Bengals. Hunter Henry logró un récord personal de 115 yardas de recepción, incluyendo una recepción de touchdown de 28 yardas, en siete recepciones para Nueva Inglaterra (10-2), que ha ganado al menos nueve partidos consecutivos por primera vez desde 2015.

New York Giants 27-34 Detriot Lions

Jahmyr Gibbs corrió para un touchdown de 69 yardas en la primera jugada del tiempo extra después de que Jake Bates igualara su mejor marca personal con un gol de campo de 59 yardas en el último minuto del tiempo reglamentario, lo que llevó a los Detroit Lions a una victoria por 34-27 sobre los New York Giants el domingo. Nueva York tuvo la oportunidad de extender el partido, pero perdió el balón en la yarda 31 de Detroit cuando Aidan Hutchinson capturó a Jameis Winston.Los Lions (7-4) llegaron al partido fuera de la pelea por los playoffs, perdiendo por dobles dígitos en múltiples ocasiones y remontaron para evitar derrotas consecutivas por primera vez en más de tres años.

Minnesota Vikings 6-23 Green Bay Packers

Emanuel Wilson corrió para un récord personal de 107 yardas y dos touchdowns en su debut como titular, y los Green Bay Packers derrotaron a los Minnesota Vikings 23-6 el domingo. Micah Parsons y Devonte Wyatt, de Green Bay, lograron dos capturas cada uno. Los Vikings totalizaron 4 yardas netas y tres pérdidas de balón en la segunda mitad. Wilson tuvo dos acarreos de touchdown de 1 yarda reemplazando a Josh Jacobs, quien no estuvo disponible debido a una contusión en la rodilla izquierda.

Indianapolis Colts 20-23 Kansas City Chiefs

Patrick Mahomes lanzó para 352 yardas, su mejor marca de la temporada, Kareem Hunt corrió para 104 yardas y anotó un touchdown, y el quinto gol de campo de Harrison Butker en el partido le dio a los Kansas City Chiefs una victoria de 23-20 en tiempo extra sobre los Indianapolis Colts. Rashee Rice tuvo ocho recepciones para 141 yardas, incluyendo dos cruciales en la serie ofensiva de touchdown del empate de los Chiefs en el tiempo reglamentario y otra en el tiempo extra, después de que Kansas City (6-5) obligara a los potentes Colts (8-3) a despejar en su cuarto tres y fuera consecutivo.

Seattle Seahawks 30-24 Tennessee Titans

Sam Darnold lanzó para 244 yardas y dos touchdowns, y los Seattle Seahawks vencieron a los Tennessee Titans 30-24, logrando su quinta victoria en seis partidos. Darnold se recuperó con un partido limpio tras ser interceptado cuatro veces la semana pasada. Los Seahawks (8-3) también mejoraron su marca a 5-1 como visitantes y se aseguraron el primer puesto de comodín en la lucha por los playoffs de la NFC.